A las 7:15 (hora República Dominicana), serán dados a conocer los resultados de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés) para la ceremonia del 2022.

Redacción internacional.- A menos de 24 horas de que se conozcan los resultados de la votación del Salón de la Fama de Cooperstown, el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, se encuentra relajado y esperando, mientras disfruta de un balneario de República Dominicana.

En los datos que recopila a ESPN Digital luego de conversar vía telefónica con la leyenda de los Red Sox, se afirma que Ortiz está "Relajado, sin presión, esperando que cuenten los votos y anuncien los resultados" y esperando "Que sea lo que Dios quiera. Yo puse los números, ya hice mi parte, pero no controlo lo que ocurrirá en ese proceso".

Los resultados serán esperados por el dominicano junto a sus familiares y allegados que incluye a su ex compañero y compadre Pedro Martínez, de acuerdo con el referido medio.

"El único dolor que he tenido en todos mis grandes momentos de los últimos tiempos es la ausencia de mi madre Ángela, quien falleció en el 2002, sin verme alcanzar el éxito completo. Es lo único que empaña cada logro que consigo. El hueco dejado por mi mamá no lo he podido llenar", dijo Ortiz.

Agregó que "Me siento agradecido de Dios por todo lo que me ha dado, sobre todo por mi familia y mis amigos. La gloria es de Dios y si él quiere que entre al Salón de la Fama, entraré. Si no entro, entonces es porque Dios no lo quiere y lo aceptaré".

El conteo va a estar a cargo de la “prestigiosa” firma multinacional de auditorías "Ernst & Young".

“De acuerdo a la recopilación anual de Ryan Thibodeaux con los votos que son anunciados públicamente, Ortiz había sido marcado en 153 de 182 papeletas divulgadas, para un sólido 84.1% de apoyo. Los votos publicados representan más del 46% del total estimado, que ronda los 400 sufragios”, cita ESPN.

Indicaron que los legendarios peloteros estadounidenses Barry Bonds (76.9%) y Roger Clemens (75.8%), quienes aparecen en la papeleta de los escritores por décima y última vez, aunque por escaso margen, superan el 75% obligatorio para ingresar al nicho de los inmortales. Todos los otros candidatos están por debajo del 70%.

El jardinero dominicano Sammy Sosa, quien también está en la boleta por décima y última ocasión, exhibe un 24.7%, lo que básicamente garantiza que no seguirá siendo evaluado por los periodistas en el futuro.

Los dominicanos Alex Rodríguez (40%) y Manny Ramírez (24.7%); los venezolanos Omar Vizquel (11.5%) y Bobby Abreu (11%) y el jardinero curazoleño Andruw Jones (49.5%) ya garantizaron superar el 5% necesario para permanecer en la papeleta de la BBWAA.