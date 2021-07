No es la primera vez que al alero se le vincula con la marihuana

ESTADOS UNIDOS.- Kevin Durant es una de las figuras públicas que más ha levantado la voz para pedir la legalización de la marihuana. El alero de los Nets y de la selección de Estados Unidos ha pedido a la NBA que habilite su consumo con fines terapéuticos en más de una ocasión, convirtiéndose en el portavoz de este movimiento.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", declaró 'Durantula' en All The Smoke, el podcast de dos ex jugadores de la NBA como Matt Barnes y Stephen Jackson, que precisamente reconocieron haber consumido marihuana durante sus respectivas carreras en la liga norteamericana.

Sin embargo, parece que la afición de Durant por esta sustancia es mayor de lo que todo el mundo piensa. Así lo ha desvelado el actor Matt Sullivan que ha asegurado que Durant "fuma mucho más de lo que la gente piensa. Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido".

No es la primera vez que al alero se le vincula con la marihuana. En 2014 una foto del alero fumando en una pipa de agua corrió como la pólvora por internet, aunque él se justificó asegurando que le habían 'hackeado' el teléfono. Y tres años después, en 2017, las redes recuperaron un vídeo en el que se ve cómo a Kevin Durant se le cae un bote de esta droga en plena calle. Según Marca.