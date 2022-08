Las mujeres dicen que conocieron a Foreman cuando eran niñas porque sus padres trabajaban con el luchador.

Redacción.- Dos mujeres demandaron al excampeón del mundo estadounidense de peso pesado George Foreman acusándolo de haber abusado sexualmente de ellas en la década de 1970.

Las mujeres presentaron demandas separadas en un tribunal de Los Ángeles bajo los seudónimos de Gwen H. y Denise F. Ambas denunciantes, que ahora tienen más de 60 años, dicen que conocieron a Foreman cuando eran niñas porque sus padres trabajaban con el luchador.

Denise, residente en Los Ángeles, acusó al ex deportista estadounidense de haberla seducido cuando tenía 8 años y de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 15, en una ocasión en una habitación de hotel de San Francisco, según su demanda.

Por su parte, Gwen, residente en Nevada, dijo que conoció a Foreman cuando tenía 9 años, y lo acusó de abusar sexualmente de ella y violarla cuando tenía 15 y 16 años, incluso en un apartamento de Beverly Hills. Dijo que Foreman le dijo que su padre perdería su trabajo como asesor si ella no accedía.

Foreman ha desmentido las acusaciones en un comunicado: "En los últimos seis meses, dos mujeres han intentado extorsionarme a mí y a mi familia con millones de dólares cada una. Afirman falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años, en la década de 1970”

“Niego rotunda y categóricamente estas acusaciones. El orgullo que siento por mi reputación significa tanto para mí como mis logros deportivos, y no me dejaré intimidar por amenazas y mentiras sin fundamento. Me guío, y siempre lo haré, por mi fe y mi confianza en Dios. Trabajaré con mis abogados para desenmascarar veraz y completamente la trama de mis acusadoras y defenderme en los tribunales. No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas".