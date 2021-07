Según los organizadores, unas 950 asistirán al acto, entre representantes diplomáticos y miembros de la organización.

Tokio- El cantante español Alejandro Sanz va a participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según adelantó el propio artista en un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter.

"Hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJ.OO. Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad. I’m excited to be a part of the #Tokyo2020 Olympics Opening Ceremony! (¡Estoy emocionado de formar parte de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de #Tokio2020!), escribió Sanz junto a un enlace para disfrutar en directo de la emisión.

El programa de la ceremonia de inauguración de los Juegos, que se prolongarán hasta el próximo 8 de agosto, es secreto hasta el último momento, pero el cantante decidió compartir improvisadamente su emoción a través de las redes.

La atípica ceremonia de inauguración de Tokio 2020 no contará con público por primera vez en la historia del evento, debido a la pandemia de covid-19 y las estrictas medidas sanitarias implementadas por el país anfitrión para contener su propagación.

Según los organizadores, unas 950 asistirán al acto, entre representantes diplomáticos y miembros de la organización.