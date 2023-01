“Nuestra fanaticada tiene que madurar en ese sentido, tienen que entender que usted paga un ticket para ver un espectáculo y que si en algún momento ya no le gusta el espectáculo, entonces retírate” dijo Vicente en exclusiva a Noticias SIN.

SANTO DOMINGO.- El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, tronó con la fanaticada de las Águilas Cibaeñas luego de que en el partido de este miércoles, en Santiago, cientos de ellos encendieran las luces de sus celulares para incomodar a los lanzadores de los Tigres del Licey

Audo catalogó el hecho de bochornoso para el béisbol y espera que la liga dominicana tome una decisión al respecto, debido a que esas cosas no pueden pasar en la pelota criolla.

“Nuestra fanaticada tiene que madurar en ese sentido, tienen que entender que usted paga un ticket para ver un espectáculo y que si en algún momento ya no le gusta el espectáculo, entonces retírate” dijo Vicente en exclusiva a Noticias SIN.

Si el dirigente José Offerman retira el equipo del terreno, las Águilas pierden el partido, así lo dice el reglamento. El equipo dueño de casa es el garante de que se culminen los partidos, reiteró el gerente general del año en LIDOM.

ACLARA SOBRE SOTO

Audo Vicente, además, salió en la defensa de Juan Soto tras la prohibición de los Padres de San Diego de que juegue en la liga dominicana con los Tigres del Licey.

“Juan Soto tuvo toda intención de jugar, y si no fuera así lo dijera responsablemente, incluso me llamó el 24 de diciembre a las 11 de la noche para pedirme permiso de usar el estadio el 25 temprano; pero su organización no quiso que el jugara, incluso le pedimos que solo sería bateador designado y aun así no lo permitieron”, agregó Vicente.

LISTO PARA LA ÚLTIMA PARTE DEL RR

Audo afirmó que los Tigres lo darán todo en el terreno en los restantes siete partidos para buscar avanzar a la final de LIDOM.

Los felinos tienen marca de 6-5 y comparten la primera posición con los Gigantes del Cibao, pero tanto Estrellas como Águilas se encuentran a solo 1 encuentro de diferencia lo que le dará un toque extra de emoción a la parte final del Round Robin