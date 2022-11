La plataforma dedicó un streaming en vivo para los aficionados, a través del cual recibieron más de 46,500 vistas en vivo y 10,500 personas únicas. A la vez, obtuvo una alta tasa de interacción en las redes sociales generando casi un millón de impresiones desde todo el mundo.

Santo Domingo.- Como parte de su apoyo a la juventud y los esports, el Banco Popular Dominicano patrocinó la segunda edición del torneo de esports Blink Respawn, organizado por la compañía Blink Esports, el cual contó con la asistencia in situ de más de 2,800 fanáticos de los videojuegos y 560 jugadores locales e internacionales, que se dieron cita en el centro comercial Sambil, durante los pasados 4, 5 y 6 de noviembre.

Blink Respawn incluyó once torneos, entre ellos: League of Legends, Rocket League, Call Of Duty: Modern Warfare II, Valorant, Mortal Kombar 11: Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition, Super Smash Bros. Ultimate, MultiVersus, King of Fighters XV, Guilty Gear y Dragon Ball Fighterz.

De esta larga lista, los cuatro primeros se llevaron a cabo con una fase regular online, finalizando durante el fin de semana, y el resto fueron torneos totalmente presenciales que culminaron el domingo 6 de noviembre. En el torneo se disputó un “prize pool” de más de US$10,000.

Los ganadores de los torneos fueron: Samsara en League of Legends, Sabotaje en Rocket League, Team Master Mind para Call Of Duty, TG7 Nicolás en Mortal Kombat, Bandits MenaRD en Street Fighter V, Bandits Sonix en Smash Bros., 2eZ & HankDaTank en MultiVersus, Crossover para King of Fighters, Sanefox en el de Guilty Gear y RR Ajax Fidelity en Dragon Ball Fighterz.

Además, el ganador de Valorant, Team Eclipse, viajará a Brasil a representar al país en la mundial de Red Bull Campus Clutch 2022 este próximo mes de diciembre.

El evento recibió a jugadores internacionales de México, Puerto Rico, Aruba, Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Colombia, así como 30 comentaristas profesionales, dedicando un dúo a cada torneo, entre ellos, los destacados Street Fighter V: Champion Edition, Super Smash Bros. Ultimate, League of Legends, Call Of Duty: Modern Warfare II y Valorant.

La plataforma dedicó un streaming en vivo para los aficionados, a través del cual recibieron más de 46,500 vistas en vivo y 10,500 personas únicas. A la vez, obtuvo una alta tasa de interacción en las redes sociales generando casi un millón de impresiones desde todo el mundo.

Durante los tres días de juego, se realizaron diferentes amenidades para todo tipo de público como juegos de realidad virtual, rifas, venta de productos de mercadotecnia y estands de alimentos y bebidas para el disfrute de jugadores, amigos y toda la familia.

Además del patrocinio del Banco Popular y otras empresas, esta segunda edición contó con el auspicio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y el Ministerio de la Juventud.