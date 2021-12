Cabe resaltar que Irving se mantiene apartado de la disciplina de los Nets por su negativa a vacunarse contra el COVID-19. Según las leyes neoyorquinas, es obligatoria la pauta completa para poder saltar al parque; sin embargo el equipo no ha querido tenerle en la plantilla jugando a tiempo parcial.

Nueva York.- El equipo de Brooklyn Nets no descarta la posibilidad de la salida del estelar base Kyrie Irving via traspaso si la oferta es lo suficientemente atractiva para ellos. Esto según informa el medio SNY, franquicia presidida por Sean Marks quienes están recibiendo llamadas interesándose en la situación del All Star.

La temporada pasada vio acción en solo 54 partidos, todos como titular con unos geniales 26.9 puntos, 4,8 rebotes, 6 asistencias y 1,4 robos en 34,9 minutos por juego.

Los Nets se defienden bastante bien en su ausencia y actualmente están liderando la Conferencia Este con record de 15 triunfos y solo 6 derrotas.