El tradicional torneo será celebrado el sábado 11 de junio en el campo de golf Teeth of the Dog

SANTO DOMINGO.- La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana celebrará el próximo 11 de junio la edición XXIII de la Royal Cup.

El clásico, que cuenta con una gran copa rotativa en la que se inscriben todos los ganadores del torneo, se celebrará en el exclusivo campo de golf Teeth of the Dog, de Casa de Campo.

Los detalles de esta actividad los ofrecieron el Embajador del Reino Unido en el país, H.M. Mockbul Ali OBE y el presidente de la BRITCHAM, Leonel Melo, quienes explicaron que la competencia iniciará a las 8:30 de la mañana bajo la modalidad de scramble en parejas en las categorías A, B, y C. En cada categoría serán premiadas las tres anotaciones netas más bajas, así como el mejor score bruto del torneo.

Adicionalmente serán entregados premios especiales como los acostumbrados Longest Drive y Closest to the Pin. En esta ocasión habrá un hoyo en uno en el hoyo 7 de Teeth of the Dog cortesía de British Motors.

El presidente de la BRITCHAM explicó que luego de la competencia se llevará a cabo el acto de premiación, múltiples rifas y regalos de cortesía de las empresas patrocinadoras y de la BRITCHAM. Además, se entregará una réplica de la famosa Copa del Abierto Británico de Golf, la Claret Jug, al mejor gross score del torneo, como ya es tradición.

La XXIII versión de la Copa Británica de Golf se llevará a cabo gracias al patrocinio y apoyo al torneo de las empresas Scotiabank, Inicia, Primma Valores, Autobritánica, Banreservas, J. Armando Bermúdez, PANAM, Altice Dominicana, BM Cargo, Grupo Rica, Seguros Reservas, Banco Popular Dominicano, Casa Brugal, Lift Air Group, así como la colaboración de Bepensa Dominicana, Cigarros La Aurora, Electrolit, United Brands, ButcherShop, CEPM, Alvarez & Sánchez, entre otros.

El anuncio de la copa británica de golf – XXIII Royal Cup – se realizó en la residencia del Honorable Embajador del Reino Unido H.M. Mockbul Ali OBE.