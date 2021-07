Giannis Antetokounmpo, con 50 puntos, destrozó las ilusiones de los Suns (105-98), que perdieron por 4-2 las Finales de la NBA a manos de los Milwaukee Bucks

ESTADOS UNIDOS.- Chris Paul, que a sus 36 años cerró con derrota sus primeras Finales de la NBA, lamentó este martes que la gran temporada de los Phoenix Suns no concluyera con un anillo para la franquicia de Arizona (EE.UU.).

"Es duro. Este equipo es un gran grupo. Una enorme temporada, pero esto va a doler durante un tiempo", aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Giannis Antetokounmpo, con 50 puntos, destrozó las ilusiones de los Suns (105-98), que perdieron por 4-2 las Finales de la NBA a manos de los Milwaukee Bucks.

Los Suns ganaban por 0-2 en estas Finales, pero posteriormente cayeron en cuatro partidos consecutivos que dejaron el título en Milwaukee (EE.UU.), el primero para los Bucks desde 1971.

Paul, con 26 puntos y 5 asistencias, fue el principal referente de los Suns, que padecieron la peor actuación y en el peor momento de Devin Booker (19 puntos, con 8 de 22 en tiros, y 6 pérdidas).

El base se mostró triste por sí mismo y por sus compañeros, pero insistió en que esta decepción solo le llevará a intentar el asalto al título con aún más fuerza en el futuro.

"Para mí solo significa volver a trabajar. Volver a trabajar. Nada más, nada menos. No hay victorias morales", explicó.

"No me voy a retirar, si es eso lo que me estáis preguntando. Eso está descartado. Así que vuelta al trabajo", apuntó.

Por su parte, Devin Booker describió el ambiente en el vestuario de los Suns: "Silencioso. Simplemente mucha emoción. Ha sido una temporada larga, hemos pasado por muchas cosas".

"Somos un grupo emocional. Hemos luchado duro, hemos entrenado duro, nos hemos divertido mucho juntos, hemos confiado los unos en los otros, nos hemos querido y lo hemos dicho todo el rato. Teníamos la meta común de llevar un campeonato a Phoenix y es duro no alcanzar eso", comentó.

Fundados en 1968, los Suns no tienen ningún título de la NBA y son la franquicia más antigua que nunca ha logrado el campeonato.

Booker, de 24 años y con uno de los horizontes más prometedores de la liga, apuntó que estos Suns, que fueron el segundo mejor equipo de la temporada regular, han sentado una base para el futuro.

"La experiencia es el mejor profesor", dijo el escolta, quien animó a sus compañeros a conservar "el dolor" que tienen hoy para utilizarlo como "combustible" para mejorar en la próxima temporada.

Booker tendrá un verano mucho más corto que sus compañeros, ya que mañana mismo viaja a Tokio para unirse a la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos. EFE