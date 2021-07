La joven de 17 años se perfilaba para ser una de las aspiraciones más fuertes del país para subirse al podio de la disciplina

ESTADOS UNIDOS.- Terribles noticias para Estados Unidos en los Juegos Olímpicios Tokyo 2020. La joven estrella del tenis, Coco Gauff, dio positivo a coronavirus y no podrá participar en el certamen.

A través de su cuenta de Twitter, Gauff confirmó el contagio y lamentó no tener actividad en el tenis olímpico: "Estoy muy apenada de compartir las noticias acerca de que he dado positivo por coronavirus y no participaré en los Juegos Olímpicos. Mi sueño siempre ha sido representar a Estados Unidos en los Olímpicos y espero hacer en el futuro"; compartió la tenista.

A lo largo del año, Coco no ha podido llegar a las instancias más importantes en los Grand Slams, por lo que esperaba estar en semifinales de la máxima fiesta deportiva.

Sin embargo la emergente atleta sufrió un revés en sus aspiraciones de hacerse con una medalla. Ahora deberá afrontar el proceso de recuperación y buscar una participación en el US Open que arranca a finales de agosto. Según Marca.