El nativo de San Pedro de Macorís participó en la segunda edición en 2009 representando al conjunto dominicano.

Florida.- Johnny Cueto buscará contribuir con la clasificación a los cuartos de final de la República Dominicana cuando se enfrente este miércoles a Puerto Rico, a las siete de la noche, en un partido decisivo. El ganador cruza, el derrotado empaca para la casa.

Cueto, quien irá a su decimosexta temporada en Grandes Ligas, tiene la responsabilidad de guiar a la novena tricolor a su próxima ronda.

“Tratar de hacer lo más que pueda por el equipo y por la bandera. Me he preparado como siempre lo he hecho y tratar de dar el cien por ciento”, expresó el derecho a los medios antes del encuentro del conjunto dominicano contra Israel este martes.

El veterano lanzador, de 37 años, tiene una meta pendiente de coronarse con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol y aspira a concretarla en este 2023.

“Me siento bastante bien, saludable y listo para mañana”, indicó el serpentinero ganador de la Serie Mundial con Kansas City en 2015.

El nativo de San Pedro de Macorís participó en la segunda edición en 2009 representando al conjunto dominicano. En ese torneo, se acreditó una victoria para el equipo quisqueyano en el tercer partido de la primera ronda de su grupo.

“Lo que sé es que son unos jugadores con gran futuro y batean mucho. Tienen mucho talento y muchas estrellas. Lo que hay es que lanzar los picheos donde uno los quiere lanzar y tratar de sacar outs a esos bateadores jóvenes”, manifestó Cueto acerca de la novena de Puerto Rico que es liderado por el ex jugador de Las Mayores, Yadier Molina.