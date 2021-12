Agregó además que se mantiene en comunicación constante con los miembros de la Selección Dominicana y se declaró un seguidor de lo que hacen.

El jugador dominicano de los Indiana Pacers, Chris Duarte, confirmó que dentro de sus planes existe la posibilidad de vestir el jersey de los colores azul, rojo y blanco, a pesar de especulaciones.

“En un futuro si Dios quiere eso va (jugar con la Selección). Siempre lo he dicho, recientemente llegué a la NBA y creo que ustedes entienden que tengo que enfocarme en la oportunidad que tengo delante de mí y enfocarme en el futuro de mi familia”, declaró el dominicano a ESPN.

Agregó además que se mantiene en comunicación constante con los miembros de la Selección Dominicana y se declaró un seguidor de lo que hacen.

“En un futuro sí quiero jugar para mi país, darle esa oportunidad a mi familia y a mi gente, y a mí mismo. Siempre me mantengo hablando con los miembros de la Selección y le doy seguimiento a lo que van haciendo”, expresó Chris, que viene de encestar 23 puntos en la victoria de los Pacers frente a los New York Knicks la noche del miércoles.

Y el sueño de los dominicanos es poder tener en un equipo a todos sus jugadores que militan en la NBA, aunque confesó que todavía no tiene una relación estrecha con una de esas estrellas, aunque espera poder presentarse formalmente en lo adelante.

“No pude hablar con Karl-Anthony Towns, (en nuestro primer enfrentamiento) me expulsaron y tenía planeado hablar con él y presentarme. Saludarlo y tener una pequeña conversación después del juego, quería hacerlo pero no tuve la oportunidad”.

“Aún no hemos hablado, no tenemos esa comunicación así porque no hemos tenido la oportunidad de tenerla, pero fue una muy buena experiencia jugar contra él”, expresó Duarte.