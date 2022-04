También reveló un dato interesante sobre el proceso de selección del próximo gerente de la Selección Dominicana de Béisbol para el WBC.

REDACCIÓN.- El nuevo exaltado dominicano a Cooperstown señaló que está en disposición del equipo dominicano que irá a la próxima edición del torneo mundialista de béisbol David Ortiz tiene su mirada fija sobre la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown, así como en múltiples proyectos profesionales y personales, pero esto no le quita tiempo para pensar en ser de ayuda para la Selección Dominicana de Béisbol que representará al país durante el próximo Clásico Mundial de Béisbol (WBC por sus siglas en inglés).

Durante la presentación del “Cooperstown Dominican Latin Fest”, el “Big Papi” fue cuestionado sobre si tiene interés de ser el gerente del equipo dominicano para el Clásico Mundial (de Béisbol) o si respaldaría al mismo de cualquier forma si se lo llegaran a solicitar.

“Siempre he dicho que con mi país a la que sea y para la que sea. Soy una persona que tiene el don de aprender rápido, pero a la vez a enseñar. Yo en torno a mi área que es el béisbol, tengo esa visión. Es algo que con la experiencia lo vas adquiriendo y cuando hablas del Clásico de Béisbol, no existe un solo dominicano que no se involucre con eso”, inició diciendo el exjugador de Boston Red Sox.

“Si a mí me llaman y me dicen ‘mira, te necesitamos para esto’, es como que tú vayas a pelear por tu patria para donde sea, tengo que estar, porque de dónde es que yo soy”, dijo Ortiz en medio de risas.

“Antes de la pandemia que era que estaba (programado) el Clásico, a mí me contactaron para eso (ocupar un rol con la selección). Recientemente, no me han contactado para eso, no sé cuáles sean los ideales, pero siempre abierto, siempre uno busca la forma, especialmente yo que soy jugador y sé el significado que tiene eso (WBC) y la conexión que tiene el torneo con nosotros los dominicanos.Un tipo como yo, involucrado en eso, lo único que voy a hacer es ayudar. Voy a repartir mis experiencias con los jóvenes que vienen por ahí y cuando viene a ver, eso se convierte en una experiencia de vida para ellos”, concluyó.