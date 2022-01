Narró que Ortiz estuvo a punto de tirar la toalla luego de que fuera enviado a las ligas menores de Estados Unidos.

Santo Domingo.- El padre del nuevo inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown reveló que David Ortiz no quería ser beisbolista, sino jugador de baloncesto.

Narró que Ortiz estuvo a punto de tirar la toalla luego de que fuera enviado a las ligas menores de Estados Unidos, a solo dos años de ser firmado por el equipo de Minnesota.

“Cuando a él lo bajaron de Minnesota para Triple A, él dijo que no iba a jugar más, ese muchacho quería morirse”, dijo Don Leo en entrevista exclusiva con Noticias SIN.

“Me culpé de eso, en una forma de un padre veterano para tratar de convencer al muchacho que estaba renuente, que dijo no voy a jugar más pelota papi”, precisó.

Ante la decepción tan grande del pelotero por el retroceso en su carrera profesional una vez alcanzada las Grandes Ligas, su padre dijo que se sentía culpable de la situación porque fue él quien le aconsejó que dejara el colegio y se dedicara solamente a jugar pelota, aunque quería jugar basquetbol, y que si lo hacía mal retomaría los estudios.

“Si yo te dejo estudiando tú serías licenciado, abogado periodista o cualquier cosa de esa, y no hubiéramos estado con este problemas con los norteamericanos aquí”, reiteró.

El padre del nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown manifestó que "son muchos los peloteros que en las mismas condiciones que él se han quedado en el camino, porque no han tenido a alguien, si yo no hubiese estado ahí, él se hubiera ido y se hubiera quedado en New York como muchos muchachos, amigos de él con iguales o mejores condiciones que él”.