Báez, en su discurso, dijo: “La construcción de esta cancha demuestra una sola cosa, cuando hay interés, las cosas se puede hacer. No hay que llegar a ser presidente, no hay que ser senador, no hay que ser alcalde; se puede hacer antes, si usted tiene deseos. Porque en Santo Domingo Oeste faltan muchas canchas como estas”.

SANTO DOMINGO.-El aspirante a la alcaldía por Santo Domingo Oeste, Elías Báez, junto a comunitarios de Los Trinitarios, en Hato Nuevo de Manoguayabo, inauguró una cancha para el beneficio de cientos de jóvenes.

De inmediato, dos equipos integrados por jóvenes de la comunidad: Los Trinitarios y el de Elías Báez, disputaron un partido amistoso, en donde se entregó 5 mil pesos al ganador y 3 mil al derrotado. También, les obsequió los uniformes.

Báez, en su discurso, dijo: “La construcción de esta cancha demuestra una sola cosa, cuando hay interés, las cosas se puede hacer. No hay que llegar a ser presidente, no hay que ser senador, no hay que ser alcalde; se puede hacer antes, si usted tiene deseos. Porque en Santo Domingo Oeste faltan muchas canchas como estas”.

Agregó que los que han gobernado este municipio lo han dejado desamparado y tienen una deuda por cumplir.

“Este es el municipio que menos canchas deportivas tiene, siendo uno de los municipios que más recursos reciben, 50 millones de pesos mensuales; el quinto municipio más grande del país, con 300 mil votantes. Si hay dinero para Elías hacer una cancha sin ser alcalde, cómo es posible, señor alcalde, que no se hagan 200 calles en Santo Domingo Oeste”, argumentó.

A la actividad asistieron, además del diputado Elías Báez, Víctor Asencio, Marcelo Tirado, Miguel Asencio, Bernardo Alcántara, vicepresidente municipal del PRM y subdirector de la OMSA; Richard Jiménez, presidente del movimiento Sígueme con Luis 4+ y coordinador del Frente de los Abogados; Marcos Sánchez, Luis Beltré, presidente de la junta de vecinos del Tanque Azul.

Así mismo, Rafael Ledesma, presidente de la junta de vecinos Bisonó; Élida Veloz, Ricardo Jiménez, presidente en funciones de la JRM local; Caimito Soto, Cristiano Bonilla y Darío Rodríguez.