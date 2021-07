El documental “Tatis: The Rise of El Niño” (Tatis: El Ascenso de El Niño) será estrenado en MLB Network esta noche a las 8 p.m. ET, presentado por Gatorade. El especial profundiza en el camino del estelar campocorto de los Padres, desde sus comienzos en la República Dominicana hasta su llegada al estrellato, junto a la relación con su familia.