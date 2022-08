Será el próximo 25 de agosto, cuando Duarte, jugador de los Pacers de Indiana se ponga la camiseta y será ante Panamá en el inicio de la 4ta ventana clasificatoria al mundial de baloncesto.

Redacción.- El jugador de la NBA, Chris Duarte empezó de lleno su preparación para jugar por primera vez con la selección nacional de baloncesto.

Será el próximo 25 de agosto, cuando Duarte, jugador de los Pacers de Indiana se ponga la camiseta y será ante Panamá en el inicio de la 4ta ventana clasificatoria al mundial de baloncesto.

“Estoy consciente de la toda la gente que me quiere ver jugar en mi país, por yo ser un NBA y mi meta con la selección nacional; entiendo todo eso, pero no dejo que eso me llegue a la cabeza, simplemente sigo enfocado y tratando de dar lo mejor de mi” dijo Duarte en su segundo día de prácticas individuales en el Palacio de los Deportes, Profesor Virgilio Travieso Soto.

En conversación exclusiva con Noticias SIN, el Puertoplateño dijo que todavía no ha tenido comunicación con Al Horford y Karl Towns quienes también están convocados en la preselección para la próxima ventana.

“Ellos son dos jugadores profesionales, que tienen muchos años en la Liga; Yo soy un Rookie que acabo de entrar a la NBA, no me siento cómodo hablarle a ellos y decirle que vengan a jugar con la selección; eso no me pertenece a mí, ir donde ellos y llamarlo", repitió duarte.

Hordord tuvo su última participación con la selección nacional en el año 2012, mientras que Towns jugó por el país en categorías menores, antes de estar incluso en la universidad.

El novato dominicano también nos habló de su temporada con los Pacers de Indiana en la NBA.

“Estoy trabajando duro en temporada muerta, sobre todo con el movimiento del balón y mis movimientos sin el balón; ya que ellos saben lo que puedo hacer en la cancha” agregó Duarte.

La selección nacional de baloncesto enfrentará a Panamá el jueves 25 de agosto y buscará su quinta victoria en el clasificatorio rumbo al mundial de baloncesto del 2023, el próximo 29 de agosto la República Dominicana viajará a Venezuela para enfrentar a los anfitriones en el segundo partido de esta cuarta ventana clasificatoria.