ESTADOS UNIDOS.- El veterano relevista de los Marineros de Seattle, Héctor Santiago, fue suspendido 10 juegos el martes, cuando las Grandes Ligas confirmaron que tenía una sustancia extraña en su guante durante su salida del domingo contra los Medias Blancas de Chicago.

Santiago, de 33 años, quien inmediatamente apeló la decisión, es el primer lanzador en ser suspendido por el uso de sustancias extrañas desde que MLB comenzó su represión el 21 de junio, y el primero desde 2015.

Aunque el guante fue enviado a la sede de la MLB en Nueva York, no fue inspeccionado, dijo a USA TODAY Sports una persona con conocimiento directo de la suspensión. MLB, en cambio, se basó en el informe de árbitros, en el que los cuatro árbitros dijeron que encontraron una sustancia extraña.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar en público.

El veterano árbitro Phil Cuzzi revisó el guante de Santiago después de abandonar el juego en la quinta entrada contra los Medias Blancas de Chicago, pero argumentó que la sustancia pegajosa era un subproducto de solo resina y transpiración, lo cual es legal.

Sin embargo, el equipo de árbitros, dirigido por el jefe de equipo Tom Hallion, dijo el domingo que la resina estaba dentro del guante, lo cual es una violación. A los lanzadores se les permite usar colofonia en la mano, muñeca y antebrazo de lanzar, pero no dentro de su guante.

"Lo que hacemos es recorrer todo el guante, sintiendo cualquier cosa que sea pegajosa o algo", dijo Hallion. "Fue muy notable, y luego el resto de la tripulación inspeccionó para asegurarse de que todos estábamos de acuerdo. Todos cuatro estuvieron de acuerdo en que era una sustancia pegajosa ''.

Santiago dijo: “No estaba usando nada más que colofonia. Una vez que surgió esto, iba a usar colofonia porque no quiero que esto se convierta en algo importante. ...

“Lo que me dijeron fue que no se puede usar colofonia en la mano del guante. Cuando uso colofonia, froto en ambos lados. El árbitro dijo que no se podía usar en la mano del guante ".

Si se mantiene la suspensión de Santiago, los Marineros no podrán reemplazarlo en la lista de 26 hombres hasta su regreso.

Santiago, quien firmó un contrato de ligas menores durante el invierno y fue convocado por los Marineros el 27 de mayo, tiene marca de 1-1 con efectividad de 2.65 en nueve apariciones esta temporada. Según USA Today.