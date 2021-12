Con la superestrella el equipo californiano tiene un balance de 7-4, mientras que con el fuera un negativo de 5-7. Con relación al calendario, ahora les toca medirse contra Clippers, Celtics, Grizzlies, Thunder y Magic.

Los Angeles.- LeBron James ha entrado en los protocolos de salud y seguridad de la NBA contra el coronavirus, por lo que será baja para los partidos venideros del equipo de Los Angeles Lakers, según informó el conjunto.

Aunque en estos casos no se sabe con exactitud el tiempo de ausencia, Shams Charania de The Atletic señala que estará alejado del tablocillo al menos 10 dias a menos que se realice dos pruebas con resultado negativo con una diferencia de 24 horas, tal y como marca la actual normativa para jugadores vacunados (es el caso de Lebron).

La situación se da justo cuando los Lakers parecían estar tomando buen ritmo al ganar cuatro de sus últimos seis partidos. Ademas supone tener fuera al Rey, quien solo ha jugado 11 de los primeros 23 encuentros de la temporada regular a causa de una lesión.

Con la superestrella el equipo californiano tiene un balance de 7-4, mientras que con el fuera un negativo de 5-7. Con relación al calendario, ahora les toca medirse contra Clippers, Celtics, Grizzlies, Thunder y Magic.

Cuestionado por su ausencia, Anthony Davis afirma que no es excusa para no seguir sumando victorias. «Aun sin él tenemos que encontrar formas de ganar. No podemos permitir que eso nos afecte. Obviamente, él es una gran parte de nuestro equipo, pero hemos jugado una gran cantidad de partidos sin él, así que ya sabemos cómo es. Tenemos que continuar en la misma línea y jugar como esta noche en defensa hasta que pueda regresar», comenta sobre la victoria obtenida ante Sacramento Kings.