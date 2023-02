“En los últimos 10 años, la federación ha manejado más de 39 millones de pesos, pero no cumplen con entrenamientos, con capacitación, y no hay sistema de competencias clasificatorios; no hay nada y ya está bueno agregó Ripoll.

Por Martín Rodríguez

SANTO DOMINGO.- El deporte del Surf en República Dominicana está prácticamente secuestrado, según informó Ricardo Ripoll, un surfista master que ha estado involucrado en la práctica de esta disciplina por muchos años.

Ripoll lidera un grupo de dolientes de la disciplina, que no busca cargos en la federación, pero entiende debe haber un cambio urgente en los que dirigen la entidad.

“La directiva tiene más de 20 años y no ha aportado en nada, es tanto así que hasta modificaron los estatutos para secuestrar el sistema de elecciones y solo puede votar las personas que ellos deciden” manifestó Ripoll en una entrevista con Noticias SIN.

El Surt que ya es una disciplina olímpica no ha tenido los mejores resultados en competencias internacional en los último años, como lo han conseguido otros deportes de agua en RD como las Velas y el Kiteboarding.

“En los últimos 10 años, la federación ha manejado más de 39 millones de pesos, pero no cumplen con entrenamientos, con capacitación, y no hay sistema de competencias clasificatorios; no hay nada y ya está bueno agregó Ripoll.

Para Ripoll el principal responsable de enderezar las riendas de este deporte, es el comité olímpico dominicano, porque la federación ya ha creado mucho ruido y tiene un expediente en la Pepca por el mal manejo de sus recursos.

Muchas de las playas de República Dominicana son amadas por surfistas internacionales y lugares como como Cabarete, Sosua, Playa Grande, Playa Mosquea entre otras son ideales para la práctica de la disciplina.