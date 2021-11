El diplomático asiático comenzó la partida frente al presidente de la Asociación Seibana de GO, Jesús Severino, quien formo parte de la comitiva que realizó la visita de honor a las instalaciones del país oriental y que sirvió como punta de partida para el torneo que tendrá la participación de 40 jugadores de toda la geografía nacional.

Santo Domingo.- Colocando la primera ficha de las 181 piezas disponibles en sus manos el Embajador Chino Zhang Run dejó formalmente inaugurado el 1er. Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi /GO junto al presidente de la Asociación Dominicana de GO, Ing. Generoso Arístides Ledesma, en la sede correspondiente a la República Dominicana en las instalaciones de la Embajada China en el país.

En las palabras centrales Señaló que: “En las últimas décadas, el Weiqi se ha popularizado ampliamente en el mundo. América Latina constituye una de las regiones con mayor potencial para su desarrollo. En República Dominicana tiene una presencia local creciente, gracias al trabajo realizado por la Asociación Dominicana de Weiqi.”

“El presidente chino Xi Jinping señaló que se puede aprender a gobernar el país jugando al Weiqi. Si quieren tener un conocimiento más profundo del pensamiento y la cultura de China e incluso de los países de Asia Oriental, aprender Weiqi es un buen punto de entrada… Es un gran placer para mí hacer el saque de honor, y espero que el Torneo tenga un gran éxito y que represente una oportunidad para difundir la cultura, profundizar la amistad, fortalecer los intercambios y acercar a los pueblos entre China, República Dominicana y América Latina.” Finalizó diciendo.

El diplomático asiático comenzó la partida frente al presidente de la Asociación Seibana de GO, Jesús Severino, quien formo parte de la comitiva que realizó la visita de honor a las instalaciones del país oriental y que sirvió como punta de partida para el torneo que tendrá la participación de 40 jugadores de toda la geografía nacional.

Por su lado Ledesma destacó la importancia de este recibimiento: “Para República Dominicana es un honor tener la oportunidad de aprender de la cultura china a través de este deporte y con la colaboración franca de la embajada de este país oriental sé que llegaremos más lejos promoviendo este deporte en todas las generaciones como un gran aporte de sano esparcimiento, este torneo será un antes y un después en el Juego de Weiqui no solo en el país sino en todo el territorio continental.”

El honorable embajador se hizo acompañar de su cuerpo diplomático los cuales intercambiaron palabras durante la partida amistosa como muestra de fraternidad y camaradería enviando un mensaje de unificación a través de la práctica de Weiqi en todos los niveles, propulsando el juego de salón de manera masiva en distintos sectores de la sociedad.

Por la Asociación también asistieron Arolina Ledesma, Secretaria de Eventos, Arístides Ledesma, Director Torneo, Aquiles Ramírez Director de Comunicaciones, Pascal Núñez, Vice-Presidente, Wilson Díaz, Secretario General, Juan Tejeda, Asociación San Juan, Carlos Then, Presidente Asociación D. N., Juan Rojas, Presidente Asociación Provincia STO DGO, Rafael Pérez, Secretario Organización, Silvano de Peña (Presidente Asociación La Vega y Jesús Severino, Presidente Asociación El Seíbo.

Este evento marcará el inicio de una nueva era en la práctica de este deporte de salón en el país teniendo como escenario el colegio del CODIA en la zona colonial, comenzando a las 10 am de este sábado con la presencia de distintas autoridades nacionales e internacionales.

La asociación dominicana de GO en colaboración con la Asociación China de WEIQI, Little Fox WEIQI, QUZHOU LANKE CULTURA INDUSTRY DEVELOPMENT Co. LTD y la Federación Iberoamericana de GO, organizan por primera vez un evento Latinoamericano que incluye eventos en República Dominicana, Argentina, Colombia, México y Cuba.

Los ganadores de cada país se enfrentarán en una súper ronda virtual para buscar el campeón del continente, entre los participantes de RD vienen atletas de distintas provincias en donde la práctica del GO se ha ido incrementando en distintas edades. Viernes y sábado se estarán jugando las rondas eliminatorias y la gran final el domingo que podrá ser seguida a través de las redes sociales de RDGOFEDERADO.

Este es el primer gran compromiso de carácter internacional en donde los jugadores dominicanos tendrán la oportunidad de demostrar su nivel, jugando uno contra uno, avanzando en las rondas por eliminatorias directas y tener una gran final para pasar al campeonato intercontinental.

Discurso íntegro del Embajador Zhang Run :

Palabras del Excmo. Embajador Zhang Run en la Inauguración del Torneo Dominicano del Primer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi

Distinguido Sr. Arístides Ledesma, Presidente de la Asociación Dominicana de Weiqi,

Distinguida Sra. Lyu Xiaoduan, Directora China del Instituto Confucio del INTEC,

Distinguido Sr. Yeuk Fai Cheung, Presidente de la Cámara China de Comercio en la República Dominicana,

Distinguido Sr. Junwei Jack Liang, Presidente de la Asociación de Juventud China en la República Dominicana,

Amigos de la Asociación Dominicana de Weiqi,

Jugadores presentes,

¡Muy buenas tardes!

Es para mí un gran honor inaugurar y hacer el saque de honor para el Torneo Dominicano del Primer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi.

El Weiqi, nacido en China, es uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo y un fruto de la sabiduría que la nación china dedicó a la humanidad. En las últimas décadas, el Weiqi se ha popularizado ampliamente en el mundo. América Latina constituye una de las regiones con mayor potencial para su desarrollo. En República Dominicana tiene una presencia local creciente, gracias al trabajo realizado por la Asociación Dominicana de Weiqi.

El Weiqi conlleva la esencia de la cultura tradicional china. La mayoría de las personas que lo juegan suelen tener una visión holística, una actitud serena, una virtud humilde y un comportamiento gallardo. El presidente chino Xi Jinping señaló que se puede aprender a gobernar el país jugando al Weiqi. Si quieren tener un conocimiento más profundo del pensamiento y la cultura de China e incluso de los países de Asia Oriental, aprender Weiqi es un buen punto de entrada.

El gobierno chino siempre ha concedido gran importancia al desarrollo de Weiqi y a la promoción de esa cultura. En abril de este año, la Asociación China de Weiqi y los 13 estados miembros de la Federación Iberoamericana de Weiqi establecieron formalmente una alianza estratégica y organizaron conjuntamente el Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi.

Es un gran placer para mí hacer el saque de honor, y espero que el Torneo tenga un gran éxito y que represente una oportunidad para difundir la cultura, profundizar la amistad, fortalecer los intercambios y acercar a los pueblos entre China, República Dominicana y América Latina.

¡Muchas gracias!