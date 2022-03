El astro venezolano Miguel Cabrera hace sus maletas para reportarse este fin de semana al complejo de los Tigres de Detroit en Lakeland, Florida, y la cuenta regresiva a los 3.000 hits está por comenzar para él.

REDACCIÓN.- Este año Miguel Cabrera sería el primer pelotero en las grandes ligas en llegar a 3000 hits 500 jonrones y una triple corona en más de cien años de pelota, otra carrera para una película.

Cabrera dejo escuetos, pero significativos mensajes en sus redes sociales este viernes, para celebrar el fin del paro patronal en la MLB.

«Nos vemos en el terreno», escribió en inglés en su cuenta personal en Twitter.

Cabrera se preparó por su cuenta durante el receso invernal, especialmente durante el lockout decidido por los dueños de equipos.

El triple de la triple corona va en pos del puñado de indiscutibles que le faltan para alcanzar la histórica meta de los 3.000 imparables en el Big Show. Necesita 13, solamente, luego de cerrar la campaña pasada con 2.987 cohetes.

Esta será la vigésima temporada de Miguel Cabrera en la Gran Carpa. También será la penúltima, pues ha anunciado que jugará hasta que en 2023 expire el contrato que le vincula a los Tigres de Detroit.

Su story de Instagram, al atardecer de este viernes, también mostraba una alegoría del Spring Training:

La postal exhibida por Cabrera promete «Te veo en Lakeland» y lleva la dirección del complejo primaveral de los Tigres de Detroit en Florida.

Miguel Cabrera no solo busca redondear los 3.000 hits, posiblemente en abril. Además, necesita 3 dobletes más para completar 600

See you on the field ⚾💥