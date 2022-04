Quiere cien millones de dólares en cuatro temporadas, que esto es básicamente más del doble de lo que cobra Gregg Popovich al año

REDACCIÓN.- Shaquille O'Neal le ha mandado un mensaje a Los Angeles Lakers. Un mensaje... o a saber qué, porque el mítico jugador se ha ofrecido a entrenar a la franquicia en la cual ganó hasta tres anillos de la NBA por un no precisamente módico precio.

Y es que quiere cien millones de dólares en cuatro temporadas, que esto es básicamente más del doble de lo que cobra Gregg Popovich al año. El legendario entrenador gana 11,5 millones de dólares al año.

En el caso de O'Neal, cobraría 25 millones de euros. Él se ha ofrecido, pero claro...

"Si los Lakers me ofrecen 25 millones al año y cuatro temporadas los entreno. Sí, necesito un contrato de cuatro años. SI me dan eso los entreno ya mismo", dijo en 'The Big Podcast'.

No es el único ofrecimiento, porque de llegar al banquillo, algo que no parece probable, el rapero Master P ha afirmado que estaría encantado de entrenar a los Lakers junto a O'Neal.

O más bien de que O'Neal forme parte de su cuerpo técnico, algo para él indispensable para ser entrenador del equipo angelino.

EL pívot, de 50 años, ganó la NBA hasta en tres ocasiones (2000, 2001 y 2002) con los Lakers. Llegó a California en 1996, tras su etapa en los Magic, y dejó el equipo en 2004 para poner rumbo a los Heat.

En Miami ganó el anillo en 2006, y ahora quiere hacerlo de nuevo pero como entrenador de Lakers y cobrando una importantísima suma de dinero.

