República Dominicana concluyó su participación en la competición con una medalla de oro, dos de plata y otras dos de bronce.

PUNTA CANA.- La dominicana Ana Patricia Peña Pérez dio al país la medalla de plata en los 40 kilos de la modalidad de poomsae del XII Campeonato Panamericano de Taekwondo que concluyó este jueves en un hotel de este enclave turístico, con la participación de atletas de más de 40 países del continente.

Peña Pérez logró una gran demostración en poomsae, que consiste en una pelea en solitario con un rival imaginario. Esto permite a los taekwondistas mostrar sus destrezas en los movimientos de ese deporte.

La joven atleta solo fue superada por la estadounidense Jessica Mari Ayres. La canadiense Lui Lois Fong y la colombiana Mónica García obtuvieron las medallas de bronce. Otras tres atletas participaron en la categoría.

"Me siento muy contenta con mi actuación, ya que estamos hablando de un nivel elevado el que se disputa en este Campeonato Panamericano. He dado lo mejor y me siento orgullosa de mi trabajo", expresó Peña Pérez tras la premiación.

Los jueces evalúan la técnica y la presentación de los atletas y sobre estas consideraciones emiten sus puntuaciones. La dominicana acumuló 7.31 puntos y la estadounidense 7.45.

Las otras medallas

Bernardo Pie conquistó la medalla de oro en los -68 kilogramos y Moisés Hernández se hizo con la plata en los -80 kilogramos en la modalidad de combate que finalizó este miércoles.

Un día antes, las dominicanas Katherine Rodríguez y Marilyn de la Cruz ganaron medallas de bronce en los más de 73 kilos y en -73 kilogramos, respectivamente.

El Dominican Open

Tras el Campeonato Panamericano continuará el viernes y sábado el Dominican Open de Taekwondo en el que los atletas que participaron en el primero de estos eventos se unen a taekwondistas de otros continentes para competir en búsqueda de sumar puntos para alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Más de 800 atletas de América, Europa y Asia, principalmente, se enfrentarán con ese propósito.

Los ganadores de medallas de oro obtienen 20 puntos a su cuenta personal con miras a la cita de París.

En el Campeonato Panamericano los ganadores de las preseas doradas sumaron 40 puntos para los Juegos Olímpicos. Un atleta de taekwondo generalmente necesita de unos 350 puntos para lograr su clasificación a las olimpiadas.