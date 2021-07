Por segundo año consecutivo, Naomi Osaka ha batido el récord de ganancias de las deportistas femeninas, superando a la veterana Serena Williams

TOKIO. La cita de Tokio congrega a deportistas que recurren a campañas de crowdfunding para poder compertir y a otros que poseen verdaderos imperios gracias a sus salarios y patrocinios.

Kevin Durant

La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, poseedor de dos medallas de oro olímpicas en su haber, ha visto cómo sus inversiones fuera de la cancha le han procurado un lucrativo imperio más allá de su lucrativo contrato como jugador. El dos veces campeón de la NBA, como revela Forbes, se ha convertido en un magnate gracias a su propia firma de capital de riesgo, Thirty Five Ventures, una especie de paraguas empresarial bajo el que hay una fundación o una productora. Durant también forma parte del accionariado de los Philadelphia Union de la MLS y evidentemente cuenta con copiosos acuerdos de patrocinio como el que mantiene con Nike. Ganancias totales en el último año: $75M. En el caso de los jugadores de la NBA presentes en este ranking, la estimación también incluye un recorte del 20% de su salario a causa de la pandemia.

Naomi Osaka

Por segundo año consecutivo, Naomi Osaka ha batido el récord de ganancias de las deportistas femeninas, superando a la veterana Serena Williams y a quien una vez ostentara el récord de deportista mejor pagada, Maria Sharapova. La joven de 23 años, considerado como la nueva cara del tenis, ganó $55 millones en patrocinios y $5 millones en premios en los últimos 12 meses. Con más de 20 patrocinadores, incluidos los recién llegados como Google, Louis Vuitton, Workday y Levi's, Osaka ocupa el puesto número 12 en la lista de atletas mejor pagados de Forbes para 2021, con Williams en el puesto 28. Inlcuso la cuatro veces ganadora de un Grand Slam se convirtió este mismo año en una Barbie este año como parte de la línea de muñecas Role Model de la marca, que actualmente está agotada debido a la gran demanda. Tal es su ‘hype’ que fue la encargada de encender el pebetero olímpico. Ganancias anuales: $60M.

Damian Lillard

El jugador franquicia de los Portland Trailblazers y seis veces All-Star de la NBA, Damian Lillard, ha demostrado al mundo del deporte que no es solo un ‘killer’, sino un imán para el marketing y la publicidad. El jugador de 31 años acumula acuerdos de patrocinio con Adidas, Gatorade, Hulu y 2K Sports, entre otros. En 2014, Lillard renegoció un nuevo acuerdo de diez años con Adidas por valor de $100 millones para su línea más vendida, También conocido por su alias de rap Dame D.O.L.L.A (Different On Levels the Lord Allows), ha lanzado tres álbumes de estudio bajo su propio sello discográfico, Front Page Music. El jugador, que acude a sus primeros JJOO, aparece tanto en la banda sonora de ‘Space Jam: A New Legacy’ como en la película (interpretando el papel de Chronos). Ganancias anuales: $40.5M.

Novak Djokovic

El actual número uno del mundo es el único miembro de los tres grandes del tenis masculino que compite en los Juegos Olímpicos de Tokio. Novak Djokovic logró un hito con su victoria en Wimbledon sobre Matteo Berrettini, empatando con Federer y Nadal torneos Grand Slam con 20 títulos y la posibilidad bastante real de superarles en próximas citas. El serbio es también el líder del circuito en premios, aunque sus mayores ingresos, como suele ocurrir en estos casos, le llegan a través de diferentes acuerdos fuera pista. La estrella serbia de 34 años ganó $30 millones gracias a sus contratos de patrocinio con compañías como Lacoste, Peugeot, NetJets y el fabricante austríaco de material tenístico Head. Ganancias anuales: $34.5M.

Rory McIlroy

Rory McIlroy, considerado como uno de los nombres más importantes del golf junto a Tiger Woods y Phil Mickelson, también se ha convertido en uno de los golfidtas con más tirón a nivel comercial. El norirlandés de 32 años recaudó $29 millones en el último año asociándose con marcas como Nike, Omega y UnitedHealth Group. En 2019 llegó a embolsarse $15 millones por ganar la Copa FedEx. También obtiene grandes beneficios a raíz de la creación de GolfPass en NBCSports, un paquete de transmisión de suscripción digital de $10 por mes con comentarios exclusivos de la propia estrella del golf. Ganancias anuales: $32M.

Devin Booker

Quizá sea un desconocido para quienes no siguen la NBA de cerca, pero lo cietro es que Devin Booker ha catapultando a los Phoenix Suns a a las Finales de la liga con la ayuda de un rejuvenecido Chris Paul. Sin tiempos para descansar y con una dolorosa derrota a cuestos, Booker ha decidio estar presente en la cita olímpica y representar a aus páis. El prolífico anotador, que ha sido comparado con el fallecido Kobe Bryant, se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia de los Suns al firmar un contrato por cinco años y $ 58 millones en 2018. Además, el dos veces All-Star de la NBA gana $7 millones fuera de la cancha gracias a sus acuerdos con Nike o la franquicia de videojuegos Call of Duty. Ganancias anuales: $30,5M.

Kei Nishikori

En los Juegos Olímpicos de Río en 2016, Kei Nishikori logró el bronce, dando a Japón su primera medalla de tenis en 96 años, aunque hay que tener en cuenta que el deporte de la raqueta dejó de ser olímpico después de 1924 y no regresó hasta 1988. En su extensa carrera destaca el hecho de ser el primer jugador asíatico de la historia en llegar a una final de Grand Slam masculino (US Open, en 2014). El tenista de 31 años gana $30 millones en patrocinios de marcas como Japan Airlines, Lixil y Nissin y todas ellas figuran como patrocinadores olímpicos oficiales. Jugando en su propio terreno en Japón, Nishikori es una de las caras más reconocibles de los Juegos de Tokio. Al menos para los suyos. Ganancias anuales: $30,5M.

Khris Middleton

Al igual que su oponente en las finales de la NBA, Devin Booker, el alero de los Milwaukee Bucks, Khris Middleton, llega sin descanso a los Juegos Olímpicos pero con un anillo de campeón en el bolsillo- El norteamericano volvió a firmar con los Bucks en 2019 con un contrato de cinco años y $178 millones después de consolidar su rol como el segundo jugador más importante del equipo detrás de Giannis Antetokounmpo. El dos veces All-Star de la NBA de 29 años tiene acuerdos con Nike, Verizon, Panini y Unilever, pero gana casi todo su dinero en la cancha. Ganancias anuales: $27M.

Jrue Holiday

Tras doce años de carrera en la NBA, Jrue Holiday representará al equipo de Estados Unidos por primera vez en Tokio. Su situación es idéntica a la de su compañero de equipo Khris Middleton: no ha podido descansar, pero ha logrado el ansiado anillo de campeón. El base de 31 años tiene una cartera de patrocinios que le reporta aproximadamente 2 millones de dólares y que incluye acuerdos con Nike, Microsoft, ONYX, Momentous, Amp y Panini. A principios de este año, acordó permanecer en Milwaukee con una extensión de contrato de cuatro años por valor de 134 millones de dólares. Ganancias anuales: $23M. Segun Tikitas.