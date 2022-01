Esto no es más que una victoria de los reclamos de Mercedes y abrir la puerta a, en lugar de resolver algo que ya no tiene solución, ensuciar el campeonato del piloto de Red Bull.

Redacción Internacional.- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió abrir el expediente del Gran Premio Abu Dhabi e iniciar una "investigación detallada", 32 días después de que cayó la bandera a cuadros que decretó el triunfo y el título para Max Verstappen y el segundo lugar para Lewis Hamilton.

Esto no es más que una victoria de los reclamos de Mercedes y abrir la puerta a, en lugar de resolver algo que ya no tiene solución, ensuciar el campeonato del piloto de Red Bull.

La 'exhumación' de la carrera para su posterior 'autopsia', luego de tanto tiempo apesta a revancha y a ajuste de cuentas, pero también tiene mucho de necesaria desde algunos puntos. Ahora, no significa de ninguna manera que la revisión altere el resultado de la carrera. Max Verstappen es campeón y punto, no se contempla, de ninguna manera, cambiar eso, pero sí los procedimientos y, por lo visto, encontrar culpables para ofrecer como tributo al enfurecido dios Mercedes.

Los reclamos de Mercedes

Desde que Michael Masi, director de carrera recibió en sus audífonos los gritos de "No, Mickey, No" de Toto Wolff por haber retirado a los autos lapeados de entre Hamilton y Verstappen, la gente en Mercedes (incluida la esposa de Wolff, Sussie) ha clamado: "Robo", pero ese punto está especificado en el reglamento como a "criterio" del director de carrera.

Primero fue protestar el resultado, luego no acudir a la Gala Premiación de la FIA, ni Wolff ni Hamilton como declaración de intenciones que ha seguido con rumores de que Mercedes ha pedido las cabezas de Masi y la del titular de Desarrollo Técnico, Nikolas Tombazis. Y justo el miércoles en la publicación del nuevo organigrama de la FIA, con Ben Sulayem al frente como presidente, desaparecieron, sin explicación alguna, los nombres de estos dos personajes.

¿La vendetta empezó? ¿Qué pasó con sus nombres? ¿Por qué no se dice nada de eso en el comunicado enviado el 13 de enero y sólo se dice que el Director de Monoplazas, cargo que antes tenía Masi, es ahora de Peter Bayer, quien era su jefe y es al mismo tiempo Secretario General Deportivo?

Amenazas de Lewis Hamilton

Nadie ha hablado con Lewis Hamilton desde que terminó la temporada, de hecho, la última vez que se le vio fue inclinado frente al Príncipe Carlos para recibir el blasón de Sir Lewis Hamilton, pero Wolff, Bernie Ecclestone y varios más han expresado que el inglés les ha confesado que está pensando seriamente si vale la pena volver a competir en la Fórmula 1 en 2022, porque lo sucedido en Abu Dhabi no le hace confiar en el deporte. Está 'desilusionado'.

Eso traducido es algo así como 'quiero consecuencias', 'condiciono mi regreso', no tanto como un 'Masi o yo', pero sería un error gigantesco saciar este reclamo corriendo de su trabajo a Michael Masi y/o Tombiazis, sería tanto como aceptar, "sí, te robamos el título mundial, Verstappen es un campeón espurio".

Ahora, ¿qué harías tú si fueras presidente de la FIA y Hamilton te dijera 'o corres a este empleado o me voy'? Siete campeonatos mundiales pesan mucho.

Es correcto mejorar el reglamento

Por otro lado, el final de Abu Dhabi sí fue polémico, tanto que ha dividido al mundo entre los que creen que estuvo bien y los que creen que es un robo. Pero no fue ni una cosa ni la otra, fue una carrera donde se aplicó el reglamento de una manera poco convencional y que dejó ver que las reglas de la F1 tienen que mejorar.

Eso sí lo dice el comunicado de la FIA. Iniciarán una consulta con todos los equipos y luego con todos los pilotos para recolectar las opiniones y revisar el reglamento en lo que respecta al Safety Car.

Tiene, sí o sí, que definirse, sin que el reglamento diga que es a "criterio del director de carrera" cuándo es una bandera amarilla y cuándo una roja, pero más aún decir en blanco y negro si los autos que han perdido vueltas con respecto a los líderes (los lapeados) pueden o no pasar al Safety Car y dejar espacio libre para los que van en la vuelta del líder. Que sea clarísimo cuando sí o cuando no o, mejor aún, que diga siempre podrán o nunca podrán para que esa tajante regla no sea más motivo de discusión.

Porque Mercedes tuvo razón en mostrar extrañamiento por el asunto, muchas veces no se ha quitado a los lapeados de enmedio como en Abu Dhabi y se desalojó solamente a los que estaban entre Hamilton y Verstappen y se dejó al resto. Pero, a mi juicio, eso no significa que se haya actuado ilegalmente, porque el reglamento contempla el 'criterio' del árbitro de la carrera.

Lo mejor que puede pasar es que de esto salga una reforma a los reglamentos, que Michael Masi siga en su trabajo con apoyo de comisarios capaces (otro punto débil), con una figura de respeto y jerarquía a su lado (hay un vacío de autoridad), que Lewis Hamilton corra en 2022 sin poner condiciones y que de ninguna manera el presidente de la FIA marque su primera gran decisión con un: "Perdone Sir Lewis, la cag... usted tenía que ser campeón", porque esa temporada ya murió y no hay manera de resucitarla.