"He decidido que es el momento de cerrar este círculo".

Redacción.- El futbolista del Barcelona Gerard Piqué, de 35 años, anunció este jueves su retiro, y dijo que su último partido en el estadio Camp Nou será el sábado.

A través de sus redes sociales, el futbolista azulgrana publicó un video en el que se despidió de los aficionados culés.

"He decidido que es el momento de cerrar este círculo" empieza el central. "Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será", expresó.