Los Pilotos Giuseppe Rivas y Alain Giraldi siguen demostrando que su rivalidad en la categoría RS se mantiene dentro de la pista desde la pasada temporada, dejando establecido que en la última fecha irán por todo detrás del Campeonato Nacional de Automovilismo dedicado a la memoria de Máximo Sarraf “El Pachá” organizado por la Dominican Racing League DRL.

La justa de velocidad se dio cita en el autódromo las Américas, con emocionantes batallas en todas las categorías del Toyota Grand Prix, tercera prueba del año el pasado domingo 23 de octubre, donde también se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Motovelocidad CST Tires.

La primera carrera de la Racing Sedan la ganó Giraldi en su Lexus IS no.56 luego de salir segundo detrás de Rivas, quien cometía un error cuando iba liderando y dejó las puertas abiertas para que el ex campeón de karting pudiera alzarse con la victoria. En la segunda del día, Rivas, no perdió la concentración y remontó para obtener una victoria contundente, acumulando 38 puntos por el segundo lugar de la anterior y la pole del sábado.

Con esta sumatoria el vigente campeón de la categoría pone su Honda S2000 no. 71 en el primer lugar de la tabla de posiciones cuando solo resta una fecha para finalizar el campeonato. El podio de la categoría lo completó Harold Robles en el tercer lugar de la primera carrera y un segundo lugar en la siguiente, Giraldi llegó tercero en el cierre.

Inmaculado

Como si se tratara de un guión de película el venezolano Mimo Tomasello se mantiene inmaculado al no perder una sola carrera de las seis que ha participado y logrado las tres pole position de los eventos celebrados, hasta el momento ha totalizado el cien por ciento de los puntos en disputas para llegar a 123 dianas a su favor.

Gian Paolo Andreasi y José Liz lo escoltaron en la primera del día, segundo y tercero respectivamente, mientras que Francis Castillo subió segundo en el siguiente heat por delante de Liz que repetía el tercer escalón. El suramericano anda en los controles de un Subaru BRZ marcado con el no.99.

Yorky Mateo escala en SDS

El Sanjuanero Yorky Mateo se las arregló para llevarse la mejor parte de la categoría SDS combinado por una victoria en la primera carrera y un segundo en la de cierre para totalizar 37 puntos, eclipsando un trabajo fenomenal de Cristian Bonnet “El Huracán”, que había impuesto un record de pista en clasificación, salía liderando el primer heat, hasta que le fallara la transmisión de su auto No.02.

Bonnet se recuperaba en la siguiente para hacer un punta a punta, saliendo sexto y ubicándose primero antes de completar la vuelta de inicio, realizando un espectacular rebase por el lado de afuera en la primera curva cayendo en el segundo lugar de manera impresionante, junto a ellos Pedro Álvarez subió al tercer lugar en el segundo heat.

Ventaja en TN

Alain Giraldi, del Peláez Racing Team obtuvo sendas victorias en ambas carreras de la categoría Turismo Nacional, acumulando 40 puntos que lo llevan a ampliar la ventaja en la general por delante de quienes terminaron segundo, la pareja de Piero Perrone y Emmanuel Torres, Ángel Acosta también subió al podio de vencedores.

La categoría de mayor cilindrada que se corre en el Campeonato CST Tires de Motovelocidad fue dominada por Rainiel Toribio, quien revalidó su confianza encima de una moto de Super Sport y deleito a su fanaticada llegando delante de todos sus rivales en ambas patas que se corrieron en la penúltima fecha del cierre del torneo.

Amazonas

El primer y único club femenino de motos de alta cilindrada, Las Amazonas, dijeron presenten en la celebración del Toyota Grand Prix, gracias al Club Dominicano de Corredores de Circuito CDCC, como un apoyo a la lucha contra el cáncer de mama que se celebró durante todo el mes de octubre. Las integrantes, un total de 16, tienen más de 15 años de trayectoria y estuvieron en el autódromo las Américas realizando varias vueltas en trazado recibiendo la ovación de los fanáticos desde las gradas y tomándose fotos con sus motos en el área de paddoks con los presentes.

Este campeonato está organizado por la empresa Dominican Racing League DRL y tiene como fecha de cierre de temporada el fin de semana del 26 y 27 de noviembre. Cuenta con el apoyo logístico de CST Tires, Arias Motors, Motored, Aster, Viva, Telemicro, Delta Comercial y su marca Toyota, EMS Quality Prestige, Ayuntamiento de Santo Domingo Este.