REDACCIÓN.- Las Grandes Ligas de béisbol y el sindicato de jugadores alcanzaron un acuerdo tentativo sobre un nuevo convenio laboral que debe permitir el inicio de la temporada 2022 el 7 de abril, informaron el jueves medios de prensa estadounidenses.

En caso de ser ratificado, el acuerdo acabaría con semanas de duras negociaciones entre ambas partes, que derivaron en un cierre patronal y la suspensión del inicio de la campaña, que debía arrancar el 31 de marzo.

Las Grandes Ligas (MLB) y la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA) llegaron a un acuerdo tentativo sobre un nuevo acuerdo colectivo el jueves, poniendo fin al cierre patronal de 99 días de la liga y salvando una temporada de 162 juegos, dijeron a ESPN fuentes familiarizadas con la situación.

BREAKING: Major League Baseball and the MLB Players Association have reached a tentative agreement on a new labor deal, sources tell ESPN. While it still needs to be ratified by both parties, that is expected to be a formality, and when it is:

Baseball is back.

Con el final del segundo paro laboral más largo en la historia del juego, los campamentos de entrenamiento de primavera comenzarán el domingo, abundarán las firmas de agentes libres y los intercambios, y el béisbol intentará volver a una apariencia de normalidad después de meses de tensas negociaciones. El acuerdo se materializó luego de que las conversaciones se intensificaran esta semana, cuando la liga hizo una propuesta que salvó la brecha significativa en el impuesto al equilibrio competitivo, un tema clave en las etapas finales de las conversaciones. Una disputa sobre un draft internacional amenazó las negociaciones y provocó que la liga "eliminara del calendario" otras dos series el miércoles, pero esos problemas se resolvieron el jueves por la mañana y la liga entregó una propuesta completa al sindicato, que votó para aceptar la propuesta. La votación final de los ocho miembros del subcomité ejecutivo de la MLBPA y los 30 representantes de jugadores fue 26-12 a favor del acuerdo, dijeron las fuentes a ESPN.