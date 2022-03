Hardt, primera raqueta nacional venció a Trinh Linh Giang por 6-1 y 6-4, para anotarse el triunfo.

SANTO DOMINGO.- Los tenistas profesionales Nick Hardt y Roberto Cid dieron las dos primeras victorias este viernes a la República Dominicana sobre la República Social de Vietnam, en el inicio de la Copa Davis que se juega en el Parque del Este hasta este sábado.

El de Creso venció al vietnamita fácil el primer set, sin embargo, en la primera parte del segundo el asiático jugó mejor, el partido se paró por la lluvia, fue demorado y luego terminado a favor de Hardt, quien hizo los ajustes.

“Jugué muy bien en el primer set, pero en el segundo mi contrincante hizo unos ajustes e inició mejor, me leyó muy bien el juego. Gracias a Dios me favoreció que llegó la lluvia, luego en el reinicio del segundo set mejoré y me llevé la victoria”, explicó Hardt en la rueda de prensa postpartido.

“Fue un partido complicado, más de lo normal. Jugué un partido muy inteligente en el primer set, jugué muy agresivo, luego él (Trinh Linh Giang) cambió su juego, comenzó a jugar menos rápido, pero lo más importante es que le di la primera victoria al país”, manifestó Hardt.

En el segundo juego, en un partido dramático, Roberto Cid venció en tres sets a Ly Hoang Nam.

El primer set fue dominado por el vietnamita, por 4-6, pero luego Cid se repuso y dio dos sets seguidos 6-3 y 6-1.

Cid inició ganando el primer set, pero luego el de Vietnam le metió 5 juegos seguidos para llevarse el primer set.

El segundo set fue muy agresivo, pero Cid se vio jugar mejor. El tercero fue dominado fácil por Cid.

“Le doy gracias al público por apoyarnos. Muy contento por ganar en Copa Davis, jugar en casa, esto significa mucho para mí”, dijo un emocionado Cid luego de la victoria a la prensa que cubre el evento.

“Sobre el partido, fue muy reñido, muy físico desde el primer punto, me mantuve haciendo lo que debía hacer, enfocado y pude salir adelante”, explicó Cid. “Se me escapó el primer set, pero sabía que mis habilidades físicas y mi enfoque me darían la victoria y así fue”.

El sábado a las 11 de la mañana se jugará el partido de dobles, en el que el dúo dominicano Peter Bertran y Alejandro Gandini chocarán con el binomio de Vietnam Ly Hoang Nam y Le Quoc Khanh.

Acto de apertura

La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) dejó iniciado la primera ronda del Grupo II de la Copa Davis.

Persio Maldonado, presidente de Fedotenis, encabezó el acto junto al ministro de Salud, Daniel Rivera; el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez; el director de Bienes Nacionales, Cesar Cedeño; el secretario del Comité Olímpico Dominicano, Gilberto García, entre otros.

El acto inició con el himno de la Copa Davis, luego se presentó el referí, el argentino Alejandro Roldán; y los jueces, Isabell Seefried, de Alemania y Analía Vera, de Argentina. Minutos después entraron los equipos con sus banderas, que fueron presentados por el maestro de ceremonia, Mario Emilio Guerrero.

El equipo de Vietnam está conformado por Ly Hoang Nam, Phuong Van Nguyen, Trinh Linh Giang, Quoc-Khanh Le y Tuan Pham Minh. El capitán es Quang-Vu Truong, mientras que Faruk Celikel es el fisioterapeuta.

Los dominicanos tienen a Nick Hardt, Roberto Cid, Peter Bertrán, Alejandro Gandini y Ángel Maleno. Además, del capitán Jhonny Berrido y Richard León, fisioterapeuta.

Luego de las presentaciones de los equipos se entonaron los himnos de cada país.

Tras terminada la ceremonia, el presidente de Fedotenis, Persio Maldonado, agradeció a los presentes y dijo “el deporte es un eje transversal que las autoridades deben aprovechar. Ahora mismo tenemos la Copa Davis, además de dos torneos M25 y W25. La semana que viene tendremos la Copa Davis Junior”.

Destacó el apoyo del ministro de Salud, Daniel Rivera, quien ha venido dando soporte a los torneos internacionales con las pruebas.

Por su parte, Rivera se sintió altamente complacido por darle apoyo a los eventos de esta federación y todos los eventos nacionales “porque ha sido una política del presidente Luis Abinader y seguiremos dando apoyo con las pruebas y hasta con las vacunas”, resaltó.

Tanto Rivera, como Cesar Cedeño, Manuel Jiménez y Gilberto García estuvieron compartiendo impresiones del evento en la transmisión del evento que produce El Nuevo Diario TV.

Los cuatro elogiaron las facilidades del Centro de Tenis del Parque del Este y vieron con buenos ojos la higiene y condiciones de las instalaciones que dirige la Fedotenis.

Se dieron cita también directivos de la Fedotenis, entre ellos Rubén Tejada, Francisco Pérez, abogado de la institución; Alexis Alcántara, tesorero; el capitán de navío, Silvio De Jesús Pérez; Odalis Durán, gobernador del Club de Aduanas; Roberto Muñoz, contralmirante; entre otras personalidades.

Los partidos de la Copa Davis, presentada por Rakuten, serán transmitidos por El Nuevo Diario TV y Ruta 66 TV.

Patrocinan el torneo Viamar, Creso, Heineken, Siboney, Ministerio de Salud, Deportes y Turismo; Rakuten, Wilson, Creso, Wilson y Ekatex.