Se recuerda que Hector Borg, ocupó el puesto de dirigente de la Selección Dominicana de Béisbol, luego de que Fernando Tatis tomara la decisión de renunciar el cargo por compromisos personales.

REDACCIÓN DEPORTIVA.- El dirigente de la Selección Dominicana de Béisbol, Héctor Borg, informó a través de un comunicado en las redes sociales de Probéisbol que dio positivo al covid-19.

Borg quien llevo al equipo dominicano a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, se encuentra en México recibiendo tratamiento contra el virus.

“Lamento informar que he dado positivo al COVID-19. Me encuentro en México recibiendo tratamiento, en buen estado de ánimo y con buenas atenciones. Me mantengo a la espera de un resultado negativo para retornar a República Dominicana”, escribió el dirigente.

Dijo que el Programa de Béisbol Olímpico y la Federación Dominicana de Béisbol están coordinando el protocolo a seguir, el cual incluye pruebas PCR para toda la delegación que estuvo en el último Clasificatorio Olímpico.

Se recuerda que Hector Borg, ocupó el puesto de dirigente de la Selección Dominicana de Béisbol, luego de que Fernando Tatis tomara la decisión de renunciar el cargo por compromisos personales.