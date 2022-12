Para el exdelantero mexicano, que marcó una época en el Real Madrid, la imagen de la selección española se alejó de su verdadera identidad.

Doha.- Hugo Sánchez, exdelantero mexicano de leyenda, dijo que la selección española jugó con el marcador ante Japón con el objetivo de caer en una parte del cuadro del Mundial de Qatar 2022 en la que evitaría un enfrentamiento con Brasil en cuartos de final.

"Yo no te aseguro porque no he estado ahí, no estoy en la mente de Luis Enrique", respondió a la pregunta directa del presentador de ESPN, que le cuestiono sobre si España salió a buscar la derrota ante Japón.

"Pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar a Brasil en los cuartos de final. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas", añadió Hugo Sánchez.

"¿Ves natural que Japón gane a España? De manera honesta y directa digo que los técnicos no vamos a decir nunca: me dejé ganar; pero podemos poner suplentes. Yo en su momento en Pumas lo hice, puse a suplentes y ganó Chivas. Miro la meta", señaló.

"No tiene miedo España a Brasil, le tiene respeto y prefiere jugar ante Marruecos primero que con Croacia. La estrategia y la táctica en la vida hay que analizarla y pensar qué es lo que quieres", sentenció.