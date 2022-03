Bea fue presentado por el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), Rubén García, quien de inmediato le puso la camiseta nacional al español.

SANTO DOMINGO.- Terminó la espera. El español Iñaki Bea fue presentado oficialmente como nuevo seleccionador nacional de la República Dominicana, en un acto celebrado este jueves en las oficinas de la Liga Dominicana de Fútbol, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Bea fue presentado por el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), Rubén García, quien de inmediato le puso la camiseta nacional al español.

“Hoy iniciamos un nuevo camino, una nueva esperanza, un camino con realidades”, expresó García, quien agregó “el fútbol dominicano ha pedido un entrenador, la dirección ejecutiva de la Fedofútbol, la cual encabezo, siempre ha tenido la idea de que el fútbol dominicano para su crecimiento, debía tener un gran seleccionador y este es Iñaki Bea, a quien presento hoy (este jueves)”, dijo con júbilo.

“Scouteamos buenos técnicos, pero desde que hablamos con Iñaki tuvimos una conexión”, exclamó y luego dijo “Con Iñaki tenemos ganancia, tenemos ilusiones, bienvenido al país y bienvenido a la selección de fútbol”, manifestó García, quien adelantó que el nuevo seleccionador tiene un contrato de dos años “y quien sabe”.

Por su parte, Inaki, reveló que para él es un reto llevar el barco dominicano a otros lugares, pero admite que para lograrlo se debe trabajar.

“Es un reto apasionante venir a un país que no conocía, tenemos muchas conexiones entre España y este país. Es un reto bonito, tenemos mucho trabajo por hacer, por aprender. Debo adaptarme a otro país, otro ambiente, una cultura nueva”, afirmó.

“En la vida hay que hacer cambios, yo quería salir del confort, volar, en la vida hay que tomar decisiones y esta es una nueva oportunidad para mí, para llevar la selección dominicana a otro nivel, llevarla a Europa, mover mis conexiones, que los chicos vean y sientan el fútbol de Europa”, señaló.

Comentó en la rueda de prensa que al recibir la llamada de Rubén García, se puso a indagar con sus amigos sobre el fútbol dominicano y de ahí nació el reto.

“Creo que la primera reacción es -dominicana, que lejos-, que poca tradición nos han vendido del fútbol dominicano, pero luego indagué, lo acepté, y entiendo que tenemos buen potencial”, manifiesta, y luego aclara que “no debemos vender algo que no vamos a poder conseguir, es bonito ver crecer a un país en lo futbolistico, tanto a nivel de clubes como de selecciones, y a eso vine, a tratar de ayudar al fútbol dominicano”.

Dijo que quiere conocer a los jugadores dominicanos, a la cultura “porque yo no soy el mesías, no soy el mejor del fútbol, yo no sé más que nadie, no vine a ser el salvador, vine a aportar mis conocimientos”, señaló.

Destacó que quiere venir al principio con un equipo de gente suya, de su confianza, para traer esos conocimientos y luego entonces que los técnicos dominicanos puedan entrar en el proyecto.

“En principio esa es la idea, porque yo creo en los jóvenes, en las oportunidades y no creo que porque seamos de Europa somos mejores que los dominicanos, eso no es así, por eso queremos hacer una conexión, un trabajo de equipo, por eso quiero trabajar con jugadores locales y conjugarlos con los dominicanos que juegan en Europa, pero ojo no quiero que crean que el que juega en Europa está por encima de los que juegan en la Liga Dominicana”, clara.

Dijo que con la selección nacional se puede soñar y que quiere que la gente cambie la mentalidad de que en este país solo se puede venir a vacacionar: “Quiero que cuando la gente en Europa piense en República Dominicana también piensen en la selección nacional, pero debemos trabajar mucho para eso”.

El nuevo director técnico de la Sedofútbol posee una amplia carrera como futbolista profesional en la primera, segunda y tercera división de España en clubes como el Real Valladolid y Real Murcia. También tuvo un paso por la Bundesliga de Alemania con el Wacker Innsbruck.

Iñaki Bea se desempeñó como segundo entrenador del UD Levante en 2014 y un año más tarde hizo lo propio con SD Eibar, institución en la que permaneció hasta el 2019. El año pasado estuvo como seleccionador de la Asociación de Futbolistas de España (AFE).