SANTO DOMINGO.- Sin lugar a dudas a la hora de hablar del top-three de los mejores peloteros de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) en los últimos cinco años usted tiene que mencionar a Junior Lake, Yamaico Navarro y por supuesto a Jordany Valdespín ganador de un premio de Jugador Más Valioso en la temporada (2018-19) vistiendo la franela de los Toros del Este.

Valdespín aseguró que hay jugadores que no aguantan la presión de los fanáticos y puso como ejemplo a los Tigres del Licey, equipo para el cual debutó en la estación (2009-10)

“Hay jugadores que no aguantan la presión de los fanáticos, en el Licey no son los gerentes que cambian o botan a los jugadores, son los fanáticos, cuando el fanático empieza a darle, se te mete una racha de seis o siete derrotas la presión va a crecer” sostuvo Valdespín.

En su intervención, el nativo de San Pedro de Macorís reconoció que gracias al actual dirigente de las Estrellas Orientales Fernando Tatis Sr se mantiene jugando béisbol y aclaró sobre el cambio que lo mueve de los verdes hacia La Romana.

“Voy a destapar las cosas que tal vez la gente no sabe del porqué me cambiaron de las Estrellas, pero es algo que me afecta y la fanaticada tiene que saberlo, tú sabes lo grande que es decirte en tu cara, porque tú no te retiras, que mi carrera había llegado al final, dichas palabras se las dijo (José Mallén Calac) quien fungía como gerente general de los verdes en la estación (2018-19).

“Papi Valdi” como popularmente le gusta que le llamen habló sin pelos en la lengua de lo que vivió con el Licey, su paso por los Leones del Escogido, Toros del Este, mejor pelotero de Lidom, pitcher más incómodo para conectarle, su rol con los actuales campeones Gigantes del Cibao entre otros temas.