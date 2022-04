Guardians superan a White Sox en el Juego 1

REDACCIÓN . José Ramírez conectó su segundogrand slam de la temporada, conectando durante una segunda entrada de nueve carreras cuando los Guardianes de Cleveland maltrataron a Dallas Keuchel y derrotaron el miércoles 11-1 a los descuidados Medias Blancas de Chicago en un partido inaugural de doble cartelera.

Cleveland ganó en casa por primera vez con su nuevo nombre. Los Guardianes habían perdido sus primeros tres en Progressive Field esta temporada.

"Eso fue grandioso", dijo el lanzador de Cleveland Shane Bieber . "Mientras más larga sea la entrada de nuestros bateadores, mejor. Y la segunda fue larga".

Los Guardianes conectaron ocho hits seguidos ante Keuchel (1-1), quien permitió 10 carreras y 10 hits, la mayor cantidad de su carrera, antes de que el ex ganador del premio Cy Young fuera sacado sin outs en el segundo.

"Lo vi de nuevo en la película, no se veía mejor", dijo Keuchel. "Estaba tratando de hacer lo mejor que podía. Simplemente te quitas el sombrero y sigues adelante".

Chicago tampoco ayudó demasiado a su zurdo, cometiendo cuatro errores en las primeras dos entradas, tres del campocorto All-Star Tim Anderson , que contribuyeron a un par de carreras sucias.

"Justo cuando crees que lo has visto todo, realmente no lo has hecho", dijo Keuchel.

Ramírez, quien firmó un contrato de $141 millones por siete años la semana pasada, lidera las mayores con 19 carreras impulsadas. Su grand slam fue el tercero de Cleveland en 10 juegos para comenzar la temporada.

Bieber (1-0) ganó por primera vez desde el 8 de junio de 2021, al permitir una carrera y cuatro hits en seis entradas. El ex ganador del premio Cy Young ponchó a siete sin dar un boleto.

Josh Naylor y Oscar Mercado conectaron dos hits cada uno y Myles Straw anotó tres carreras para los Guardianes. El segunda base Gabriel Arias hizo su debut en las Grandes Ligas, anotando y empujando una carrera.

Los Medias Blancas subieron al tablero en el sexto cuando Anderson conectó un doblete a Adam Engel .

"El manager no los preparó para jugar", dijo el manager de Chicago, Tony La Russa. "Tomo el calor por eso".

Los juegos entre los Medias Blancas y Cleveland el lunes y el martes fueron pospuestos por la lluvia y el frío, lo que provocó que se agregara una doble cartelera tradicional al calendario.