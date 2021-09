De acuerdo al portal especializado Spotrac el dominicano de 22 años proyectaría una extensión de 15 años y US$503 MM.

ESTADOS UNIDOS.- Con tan solo 22 años el jugador de los Washington Nationals Juan Soto sigue llamando la atención de los fanáticos y a la vez se consolida como una de las grandes superestrellas de la actualidad.

En medio de una excelente segunda mitad y metiéndose de lleno en la conversación de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, algunos se atreven a proyectar el valor del mercado de Soto.

En medio de una excelente segunda mitad y metiéndose de lleno en la conversación de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, algunos se atreven a proyectar el valor del mercado de Soto.

La herramienta que toma en cuenta jugadores similares basados en edad, situación contractual y producción estadística, toman dichos contractos para ajustarlos a los años que tiene Soto, analizando diversas estadísticas para tener un valor estimado.

Los jugadores tomados en cuenta para la comparación son su compatriota Manny Machado, el antesalista Anthony Rendon, el múltiple ganador del Jugador Más Valioso Mike Trout y uno de sus rivales en la carrera por el MVP de la Liga Nacional, Bryce Harper.

For the first time in Spotrac history, our market valuation tool calculated a player to earn more than $500M on his next contract.

22-year-old #Nationals OF Juan Soto currently projects to a 15 year, $503M extension.https://t.co/GJHS3ItWsD

De acuerdo a las cifras Juan Soto estaría percibiendo un salario anual promedio de US$33,582,697, lo que daría un total de $503,740,455 en 15 temporadas. El agente del quisqueyano es Scott Boras.

Al día de hoy el bateador dominicano percibe un salario de $8.5 millones de dólares por temporada, es elegible para arbitraje en la temporada 2022 y podría declararse agente libre como más temprano para la temporada de 2025. Disfruta de los partidos de las Grandes Ligas en Star+.

De momento el dominicano ya ha ganado la corona de bateo en la Liga Nacional en 2020 y fue campeón con los Nationals en la temporada 2019, mientras se encuentra en la batalla por otro título de bateo con su ex compañero Trea Turner.