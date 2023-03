Las partes presentaron sus conclusiones a la juez Carolina de Jesús Abreu, quién otorgó plazos de 15 días para que presenten por escrito sus réplicas y contra réplicas luego el tribunal emitirá la sentencia.

Redacción.- La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, conoció este jueves la audiencia de fondo respecto a la demanda por daños y perjuicios e incumplimiento contractual sometida contra Los Rangers de Texas y la Major League Baseball.

El tribunal dejó en estado de fallo la demanda hecha por el prospecto Fraider Liriano.

El joven prospecto, ya de 20 años, espera que la corte fallé a favor de su demanda por 250 millones de dólares por daños y perjuicios y la confirmación del contrato, que por 2 millones de dólares, ahora el equipo de grandes ligas quiere desconocer.

Las partes presentaron sus conclusiones a la juez Carolina de Jesús Abreu, quién otorgó plazos de 15 días para que presenten por escrito sus réplicas y contra réplicas luego el tribunal emitirá la sentencia.

EL CASO: Fraidel Vs. Texas y MLB

La demanda de Fraidel Liriano contra el equipo de Grandes Ligas los Rangers de Texas y la propia Major League Baseball luce ser más que justa, sustentada en pruebas y declaraciones de testigos quedan cuenta de la veracidad del pacto, de la existencia por varios años del acuerdo verbal y del acto abusivo del equipo texano paracon el prospecto jugador dominicano de béisbol. Los Rangers duraron tres años dándole seguimiento a Fraidel Liriano, enseñándolo por todos lados y socializando en actividades sociales con los ya firmados por la organización.

El dominicano no recibía ofertas de nadie porque todos sabían del pacto verbal y eso entre equipos se respeta. Es una de las leyesmás estrictas y no escritas en el béisbol profesional de las mayores.Cuando llegó la hora de la firma, Texas decidió «verle la carade...» a Fraidel, su entrenador y familiares, diciéndoles que no lo iban a fichar por los 1.5 millones de dólares que prometieron ysiempre comentaban a cada momento al punto que en publicaciones especializadas se conocía el prospecto Liriano, su precio y con quien ficharía. Es por eso que Fraidel y su abogado exigen una indemnización por daños y perjuicios por 250 millones de dólares y que se le reconozca su contrato, pues al final sólo quiere jugar béisbol profesional.

Los Rangers de Texas primero decían que el acuerdo nunca existió, luego «como por arte de magía» piden en la tercera audiencia que se desestime la demanda porque ya pasó el tiempo de vigencia del pacto, lo que quiere decir que aceptaban su existencia, «reconocían»que mintieron en estrado anteriormente y de paso que «jugaban apasar el tiempo». Tanto es «el colmo de los colmos» en este caso, que un scout (escucha) de ese entonces con Texas admitió que el jugador de béisbol «proyectaba» 1.5 millones de dólares en bonos por firma, pero que sólo era eso lo que se decían, no que había un acuerdo. Todo está claro, este accionar de los equipos es normal y conocido por todos, mientras que ejecutivos de MLB aceptan de la existencia de estos pre acuerdos a pesar de estar prohibidos.

También el comisionado de béisbol de la República Dominicana ha hablado al respecto y como ex jugador sabe de esta práctica, una costumbre que ya es ley por existir desde hace años en el ambiente beisbolero dominicano.

PODRÍAN NEGOCIAR

Siempre está abierta la posibilidad de «negociar» la demanda, y de esto suceder, se anula todo lo que tiene que ver con las acciones legales. Eso es lo más sano para el deporte, para el prospecto, para el negocio y que la MLB arranque de raíz esta mala práctica que daña a los niños dominicanos beisbolistas causando traumas psicológicos, y que branta la salud mental.