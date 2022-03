El comisionado dice que las razones principales para hacer los movimientos de Juan Francisco y Yamaico Navarro fueron por el tema económico

SANTO DOMINGO.- El Comisionado Nacional de Béisbol hablo acerca de los movimientos realizados por los Tigres del Licey durante su época de gerente general del equipo

El ex gerente general de los Tigres del Licey y actual Comisionado Nacional de Béisbol de la República Dominicana, Junior Noboa, dio su opinión acerca de algunos de los movimientos realizados por los azules en su etapa al mando.

“Cuando se cambió a Juan (Francisco) y a Yamaico (Navarro), tengo que decirlo que no estaba de acuerdo. Nosotros tenemos superiores”, expresó Noboa.

El comisionado agregó que las razones principales para hacer los movimientos de Juan Francisco y Yamaico Navarro fueron por el tema económico y que la directiva le expresó en su momento que no había condiciones para mantener esos salarios.

Consideró además que actualmente es más fácil realizar de forma correcta el trabajo de gerente general en LIDOM.

“Ahora es más fácil ser gerente en la pelota local. Cada equipo tiene cuatro, cinco, seis muchachos jóvenes llenos de energía que te ayudan muchísimo. No es fácil que en una liga, donde tienes que hacer casi cuatro equipos, vives renovando constantemente”.

No obstante Junior Noboa descartó regresar a un equipo de la pelota invernal dominicana como gerente.

“Creo que ya es tiempo de una buena generación. A mí lo que me gusta ahora es ayudar a todo el mundo”, finalizó Noboa.

“Uno como gerente general tiene una presidencia. Yo no he dicho nada, a mí me han atacado muchísimo. Fui gerente cuatro años, tres de ellos playoffs, un campeonato. En nuestra pelota es así, hay que trabajar de la mano de la presidencia. En otros países no. En las Grandes Ligas es más difícil”, agregó Noboa.

El ex jugador de Grandes Ligas señaló que cuando se habla de jugadores de esa categoría se involucra mucha gente en las decisiones.

“Juan Francisco duró un año más con el Licey porque yo me impuse. Luego ya le dije Juan, es tiempo ya. Ya tienes una carrera. Eres un tipo respetado aquí por todo nosotros. Ya tu ciclo terminó aquí. No puedes estar donde no te respeten”.