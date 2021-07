El alero se lesionó durante el último acto del cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Jazz el pasado 14 de junio y se perdió los últimos ocho partidos de playoffs de los Clippers, que anunciaron que sufría un esguince de rodilla derecha

ESTADOS UNIDOS.- Kawhi Leonard fue operado el pasado martes de un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, según anunciaron los Clippers, que no dieron un periodo estimado de recuperación ni fecha para su posible regreso. El equipo empezará a preparar la próxima temporada a finales de septiembre.

El alero se lesionó durante el último acto del cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Jazz el pasado 14 de junio y se perdió los últimos ocho partidos de playoffs de los Clippers, que anunciaron que sufría un esguince de rodilla derecha. Pese a su baja, el equipo remontó un 0-2 adverso para ganar la serie en seis encuentros, pero caerían ante los Suns en la final de la Conferencia Oeste.

La rodilla de Leonard es la principal preocupación de los Clippers en la postemporada. El jugador franquicia del conjunto angelino tiene una opción de jugador en su contrato y puede optar a ganar 36 millones de dólares la próxima temporada. Si lo hace, podría firmar una extensión de cuatro años y 181,5 millones de dólares que comenzaría en la campaña 2022-23. Si rechaza la opción de jugador, su contrato se restringiría a 176,2 millones.

"Obviamente, si estoy sano, la mejor decisión es rechazar la opción de jugador. Pero eso no significa que me vaya o me quede. Estoy concentrado en la temporada. Hablaremos de eso cuando sea el momento adecuado", dijo Leonard en diciembre cuando se le preguntó sobre su futuro.

Kawhi promedió 24,8 puntos, 6,5 rebotes y 5,2 asistencias en 52 partidos de temporada regular, en la que tuvo que lidiar con problemas físicos, pues sufrió una lesión en el pie en abril. Antes de poner fin a su segundo curso con los Clippers por culpa de su dolencia en la rodilla, la franquicia pudo por fin disfrutar de las prestaciones del dúo estelar que forma con Paul George, que tuvo que tirar del carro solo en los últimos encuentros de playoffs.