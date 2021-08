Leonard dijo en diciembre que rechazar su opción no significa que necesariamente se vaya de los Clippers.

REDACCIÓN DEPORTIVA.- El alero estrella de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, le comunicó a su equipo que no va a quedarse con la opción que tiene para la próxima temporada y 36 millones de dólares.

De esta manera, Leonard podrá volver al mercado de los agentes libres sin restricciones y en el que probablemente volverá a negociar con los Clippers su continuidad

Al menos esa es la expectativa que tienen los Clippers, pero sin que cuenten con ninguna garantía, dado que el historial de Leonard no ha sido precisamente en el guardar fidelidad al equipo al que pertenece.

Lo hizo con los San Antonio Spurs, el equipo que invirtió en su desarrollo desde que llegó a la NBA y luego con los Toronto Raptors a donde llegó traspasado para conseguir el título de liga, el único en la historia del equipo canadiense.

Ahora Leonard puede firmar un nuevo contrato por cuatro años y 176,2 millones de dólares, o podría ir firmando temporada por temporada hasta el 2022.

A partir de ese año, Leonard tendría la opción de firmar contrato por cinco temporadas y 235 millones de dólares, que puede ser el gran objetivo que busque con su nuevo movimiento laboral.

La decisión de Leonard de rechazar su opción se produce después que el pasado 13 de julio se sometió a una intervención quirúrgica para reparar un ligamento cruzado anterior derecho parcialmente desgarrado que lo mantuvo fuera de los últimos ocho partidos de postemporada de los Clippers.

Se espera que Leonard se pierda mucho tiempo mientras recupera su lesión.

"Esperamos tener una relación a largo plazo con él", dijo la semana pasada el presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers, Lawrence Frank". "... En este momento, nuestro enfoque, como Kawhi, está en su salud. Se sometió a una cirugía mayor. Se rompió el ligamento cruzado anterior. Eso requerirá una gran cantidad de tiempo y queremos apoyarlo en eso".

"Obviamente, si estoy sano, la mejor decisión es rechazar la opción de jugador", dijo Leonard en diciembre. "Pero eso no significa que me vaya o me quede".

Leonard promedió 24,8 puntos; 6,5 rebotes y 5,2 asistencias en 52 partidos de temporada regular durante su segunda campaña con los Clippers.

Se perdió nueve de los 10 partidos en abril debido a una lesión en el pie.

Antes de la lesión de rodilla de Leonard, los Clippers pudieron vislumbrar su potencial con Leonard y Paul George jugando su mejor baloncesto juntos en el escenario de los playoffs.

Leonard promedió 30,4 puntos; 7,7 rebotes y 4,4 asistencias mientras lograba el 57% en 11 partidos de postemporada.

Después de que los Clippers alcanzaron su primera final de la Conferencia Oeste en la historia de la franquicia, esperan traer de vuelta a sus agentes libres más importantes como Leonard, Reggie Jackson y el francés Nicolas Batum.

El pívot congoleño español Serge Ibaka optó por el segundo año de su contrato el sábado y seguirá con los Clippers durante la próxima temporada.

Ibaka, que comenzó brillante con el equipo angelino, en su primera temporada, una lesión en la parte baja de la espalda en la segunda mitad de la temporada lo apartó del equipo, sin que pudiese ayudarlos tampoco en los playoffs, que fueron eliminados en la final de la Conferencia Oeste por los Phoenix Suns (2-4) al mejor de siete.

El propio Leonard dio luz verde para que Ibaka llegara a los Clippers después de que ambos coincidieron en la franquicia de los Toronto Raptos, junto con el también español, el veterano pívot Marc Gasol, que luego firmó con Los Angeles Lakers.