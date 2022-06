Thompson sufrió una lesión en el ligamento cruzado en 2019 y, tras recuperarse, se rompió el tendón de Aquiles, lo que le impidió competir durante dos años, pero este curso ha recuperado un alto nivel.

Redacción deportes.- Klay Thompson, de los Golden State Warriors, aseguró este miércoles que es "increíble" volver a jugar unas Finales de la NBA y que las graves lesiones sufridas en los últimos años le hacen apreciar aún más su profesión, en víspera del comienzo de la serie por el título contra los Boston Celtics.

"Estar de vuelta por sexta vez es increíble, incluso solo decirlo es increíble. Es simplemente fantástico y disfruto de cada segundo. Lo voy a dar todo para salir sin remordimientos", afirmó Thompson en la rueda de prensa previa al comienzo de las Finales.

"(Tras mis lesiones) reflexiono más, no puedo hacer errores. Ahora solo busco la alegría en mi rutina diaria. Las lesiones me hacen apreciar aún más ser un jugador de la NBA. Lo sabía antes, pero ahora lo aprecio mucho más", prosiguió.

Thompson sufrió una lesión en el ligamento cruzado en 2019 y, tras recuperarse, se rompió el tendón de Aquiles, lo que le impidió competir durante dos años, pero este curso ha recuperado un alto nivel.

"No me considero 'mayor', 32 años no es mucho. Me siento todavía joven y con muchos buenos años por delante. Pero tengo mucha experiencia y sí se puede decir que soy 'veterano' desde ese punto de vista", afirmó.

Destacó su respeto para los Boston Celtics, un equipo que, recordó, solía ver en las Finales de la NBA junto a su padre cuando seguía en el colegio.

"Hay que dar crédito a los Celtics. Parece que sus jugadores llevan diez años jugando juntos. Les respetamos y son un gran desafío para nosotros. Tenemos claro que va a ser una serie física", dijo.