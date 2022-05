El antesalista de los Yanquis tendrá que esperar el resultado de su apelación, para saber si cumplirá o no la suspensión.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La Major League Baseball (MLB) anunció este lunes que suspendió por un juego al tercera base Josh Donaldson, de los Yanquis de Nueva York, por un incidente protagonizado este sábado con el parador en corto de los Medias Blancas de Chicago, Tim Anderson, que lo acusó de expresarle un comentario racista.

Donaldson le dijo "¿qué pasa, Jackie?" a Anderson-En aparente alusión a Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano en llegar a las ligas mayores-, quien consideró el comentario racista y tras la investigación del hecho, la MLB decidió suspender al jugador de los Yanquis, quien apeló la suspensión, que también establece una multa económica.

"MLB ha completado el proceso de hablar con los individuos involucrados en este incidente. No hay disputa alguna sobre lo que se dijo en el terreno. Independientemente de la intención del señor Donaldson, el comentario que le hizo al señor Anderson fue irrespetuoso y de poco criterio, particularmente visto en el contexto de sus interacciones anteriores", dijo la organización.

"El comentario del señor Donaldson fue un factor que contribuyó al incidente en el que se vaciaron las bancas de ambos equipos y se justifica un castigo", precisó en un comunicado Michael Hill, vicepresidente de operaciones de terreno de la MLB.

Tras el incidente, Donalson dijo en rueda de prensa que su comentario no tuvo un contexto racista y se disculpó públicamente si Anderson lo sintió de esa manera.

"Lo que quiero decir es que no es un término que intente ser racista por ningún hecho. Él lo consideró irrespetuoso. Y mira, si lo hizo, me disculpo. Eso no es lo que intentaba hacer de ninguna manera, pero es lo que pasó", explicó Donaldson.

El antesalista de los Yanquis tendrá que esperar el resultado de su apelación, para saber si cumplirá o no la suspensión.