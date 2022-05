Nike, socio global de BWB desde 2002, equipará a los campistas y a los entrenadores con ropa y calzado Nike.

REDACCIÓN.- La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunciaron hoy a los 64 mejores jugadores y jugadoras de 17 países y territorios que viajarán a San Luis Potosí, México, para el 11º campamento de Basketball Without Borders (BWB) Américas. El campamento se llevará a cabo del lunes 16 al jueves 19 de mayo en La Loma Centro Deportivo (La Loma), la sede oficial de NBA Academy Latinoamérica, marcando el primer campamento BWB desde el BWB Global en el NBA All-Star 2020 en Chicago y el primero en México desde 2009.

Como parte del programa global de desarrollo del baloncesto de la NBA y la FIBA, el BWB Américas 2022 reunirá a los mejores jugadores y jugadoras en edad escolar de toda Latinoamérica, Canadá y el Caribe para competir junto a sus compañeros de toda la región y aprender directamente de los jugadores y entrenadores actuales y antiguos de la NBA, la WNBA, la NBA G League y la FIBA.

Los campistas serán entrenados por los jugadores de la NBA Leandro Bolmaro (Minnesota Timberwolves; Argentina; BWB Americas 2017) y Chris Duarte (Indiana Pacers; República Dominicana). Los entrenadores asistentes de la NBA, la G League de la NBA y la FIBA Lindsey Harding (Sacramento Kings), Steve Hetzel (Portland Trail Blazers), Sidney Lowe (Cleveland Cavaliers), Ron Nored (Pacers), Don Showalter (USA Basketball) y Mitch Thompson (Capitanes de la Ciudad de México) también actuarán como entrenadores de BWB Américas.

El australiano Patrick Hunt (Presidente de la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto) y el colombiano Gersson Rosas (Asesor Senior de Baloncesto de los New York Knicks) serán los directores del campamento, mientras que Tony Katzenmeier (Oklahoma City Thunder) será el entrenador deportivo del mismo.

Los jugadores y los entrenadores guiarán a los campistas a través de una variedad de actividades, incluyendo ejercicios de eficiencia de movimiento, estaciones de habilidades ofensivas y defensivas, concursos de tres puntos, juegos de 5 contra 5 y sesiones de desarrollo de habilidades de vida y liderazgo. Una ceremonia en el último día del campamento premiará a los “MVPs” (Jugadores Más Valiosos) de BWB Américas 2022, a los “MVPs” defensivos, a los campeones de tres puntos y al premio Patrick Baumann a la deportividad a los jugadores y jugadoras que se distingan en la cancha y como líderes.

El BWB Américas 2022 también contará con una clínica de la Jr. NBA en la Escuela Primaria Oficial Heroínas Mexicanas, donde la liga inaugurará una cancha de baloncesto recién renovada como parte de la iniciativa NBA 75th Live, Learn or Play. A principios de este año, la NBA Latinoamérica anunció su compromiso de renovar las canchas de baloncesto en Argentina, Brasil, República Dominicana y México. Los entrenadores de BWB guiarán a los participantes a través de una serie de ejercicios divertidos y de desarrollo en la cancha que enfatizan los valores fundamentales del juego como el trabajo en equipo, el respeto, la determinación y la comunidad.

Nike, socio global de BWB desde 2002, equipará a los campistas y a los entrenadores con ropa y calzado Nike.

La NBA y la FIBA han organizado 62 campamentos BWB en 30 países desde el lanzamiento del programa en 2001. BWB ha llegado a más de 3,700 participantes de 133 países y territorios, con 97 ex campistas reclutados por la NBA y la WNBA o firmados como agentes libres, incluyendo a los ex campistas de BWB Américas, Bolmaro, Facundo Campazzo (Denver Nuggets; Argentina; BWB Américas 2009), Kai Jones (Charlotte Hornets; Bahamas; BWB Américas 2017), Kelly Olynyk (Detroit Pistons; Canadá; BWB Américas 2013) y Luca Vildoza (Milwaukee Bucks; Argentina; BWB Américas 2013). BWB Américas 2019 tuvo lugar en Medellín, Colombia, y reunió a más de 60 jugadores y jugadoras para aprender de los ex campistas de BWB Bruno Caboclo (Brazil; BWB Americas 2013) y Jamal Murray (Nuggets; Canada; BWB Global 2015), entre otros.