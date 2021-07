Pero es precisamente el sueño de una medalla olímpica que mueve este grupo de jugadoras que tienen un cariño muy especial en el corazón de los dominicanos. Nunca han conseguido esa proeza que se ha reservado para pocos países

SANTO DOMINGO. -Desde que la selección femenina de mayores de voleibol consiguió el hito histórico de ganarle a las campeonas olímpicas de ese momento “Cuba” la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 que se celebraron en el país, no han parado los logros internacionales para quienes más tarde fueron nombradas con el contagioso apodo de: “Las Reinas del Caribe”.

Cinco veces campeonas Centroamericanas y del Caribe, (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) dos veces campeonas Panamericanas (2003y 2019) e innumerables éxitos en Copas Panamericanas, y eventos mundiales de voleibol; un deporte practicado y muy competitivo en todo el mundo.

Pero es precisamente el sueño de una medalla olímpica que mueve este grupo de jugadoras que tienen un cariño muy especial en el corazón de los dominicanos. Nunca han conseguido esa proeza que se ha reservado para pocos países, de hecho solo de nuestro continente, Cuba, Estados Unidos, Brasil y Perú, han logrado estar en el podio del medallero histórico. “OJO” Estados Unidos nunca ha ganado la medalla de oro, lo que habla de lo competitivo que es el deporte del voleibol en Europa y Asia.

“Hemos trabajado muchos años para estar aquí, nos merecemos estar aquí, y daremos todo lo que este de nuestra parte para conseguir una medalla, no importa el color para nuestra República Dominicana” manifestó Priscila Rivera, capitana del equipo nacional y que estuvo en el equipo que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando quedaron en 5ta posición del mundo.

“Le hemos ganado a todos los equipos que están por encima de nosotras, excepto a China; lo que nos dice que podemos competir con cualquier nación y será el aspecto mental el que predomine con esos países en Tokio” agregó Rivera quien se retirará del equipo nacional luego de más de 20 años de servicios con las Reinas del Caribe.

Seamos reales, no son favoritas

El equipo nacional tendrá una difícil primera ronda en Tokio, un torneo en el que incluso varios equipos Top 10 del Ranking no clasificaron al evento.

El primer enfrentamiento de las criollas será contra Serbia #13 del mundo.

El segundo partido será contra Brasil número tres del mundo y campeonas olímpicas en Atenas 2004 y Beijing 2008

Las Criollas se medirán a Korea #14 del mundo en el tercer partido de la ronda preliminar, a Kenia en el 4to y cerramos contra Japón # 5 del mundo y anfitrionas en el evento. De ese grupo de primera ronda, las Reinas han conseguido triunfos ante todos.

Es muy difícil pronosticar una medalla olímpica, y mucho más en un deporte de conjunto, por eso la lectura de cada partido es importante para la obtención de una presea.

¿Pero cómo ven las Reinas sus posibilidades?

La conversación con varias jugadoras del equipo nacional sobre sus posibilidades no deja de ser esperanzadora; pero también es realista. Cada una de las entrevistadas me da una visión distinta de la difícil competencia olímpica.

Priscila Rivera, capitana del equipo

“Óyeme, yo he soñado con esa medalla desde que yo empecé a jugar voleibol, porque tú sabes que cuando uno es joven, uno es aventurero y yo desde que tengo 16 años estoy pensando en eso. Yo no dejo de pensar en eso. Tener una medalla olímpica antes de retirarme y creo que es una buena oportunidad”.

“El color no te lo voy a decir porque no puedo ser tan “Freca” tampoco. Pero las expectativas son esas de traer una medallita. Sería una cosa que nos hace falta, que a mí me gustaría en lo particular, por razones personales. Y yo entiendo que ahí va a depender mucho el corazón y las ganas con las que entremos a la cancha en cada juego, porque hasta cierto punto vamos a estar todos en igualdad de condición. Entonces yo entiendo que eso va a ser mucho la diferencia, el corazón que tú le pongas ”.

Niverka Marte, acomodadora del equipo

“Esperando con ansias esa fecha, sé que no es un torneo fácil, que la gente espera mucho de nosotras, pero pienso que ya estar ahí es una oportunidad de estar en la élite del deporte y que debo aprovechar al máximo. Y creo que mis compañeras igualmente piensan lo mismo”.

“Cuando yo me emociono mucho ni lloro, me quedo como frisá, no sé qué sentiría el pueblo dominicano. No sé qué sentirían los demás países. Porque aunque tú no lo creas, nosotros nos hemos ganado el odio de muchos, de muchos equipos que quizá en su momento se han sentido superiores y les hemos ganado de vez en cuando y sienten esa amenaza cuando nos ven. O sea, no sé qué sentiría la gente y tampoco sé qué sentiría yo”.

“Yo me la imagino y todo eso. Yo como que recreo imágenes así, pero no sé, habría que estar en el momento. Tú lo piensas y es como que parece imposible, pero al mismo tiempo como que la tienes en las manos. O sea, es algo que te causa mucha ansiedad. Nada es imposible. Cualquier cosa que se propongan pueden lograrla”.

Brayerlin Martínez, salidora del equipo

“ Y yo te digo que cuando nosotros llegamos a las Olimpiadas, yo creo que nosotros vamos a dar un 100% o más lo creo, porque eso va a ser una olimpiada muy especial, tú sabes, va a ser algo que valga mucho la pena y dejará mi cuerpo y mi alma porque son unos Juegos Olímpicos ”.

“ O sea, independientemente de todo, yo sé que mi equipo lo va a dejar todo, o sea, vamos a hacer lo imposible para poder obtener esa medalla. Si no llega nosotras s vamos a salir ahí con la moral en alto, porque lo hicimos todo lo que pudimos para obtener esa medalla. Ese es nuestro objetivo principal ahora mismo”.

Jineiry Martínez, central del equipo

“Mis primeros Juegos Olímpicos, imagínate la emoción que yo tengo y tan joven también es algo indescriptible. Yo me siento muy feliz. Y también aparte de que voy con mi hermana. Eso es otra cosa. Y estoy muy feliz. Estoy feliz y sé que va a ser algo muy positivo para nosotras, porque nosotras tenemos como ese fuego interno.”.

“No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero tengo fe en Dios, que vamos a tener una medalla, porque vamos a dar todo por el todo. Y aun no siendo así, yo sé que va a ser algo muy bueno, va a aportar muchas cosas buenas. Yo estaré compartiendo todas mis emociones, incluso voy a intentar grabar vídeos sobre cómo sería todo allá para que también vean parte de eso, no solo atletas, también fanáticos, porque hay muchos fanáticos que juegan voleibol y que vean la sensación, vean, vean cómo se debería sentir todo eso”.