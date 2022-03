Asegura que su nuevo rol es usar la influencia que se ha ganado en el deporte para lograr mayor diversidad e igualdad.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Lewis Hamilton quiere dejarle un legado al mundo más allá de sus campeonatos y récords como múltiple campeón de la Fórmula Uno con Mercedes .

Lewis Hamilton espera poder continuar usando su posición dentro de la Fórmula Uno para impulsar una mayor diversidad, diciendo que tal logro sería "más gratificante que cualquier campeonato".

"Ese es mi papel aquí, creo que continuar manteniendo esas conversaciones, sentarme con Stefano (Domenicali) y decir qué estás haciendo y cómo podemos trabajar juntos", señaló a Sky Sports el británico en medio de sus protestas por las leyes en Arabia Saudita contra la comunidad LGBTQ.

Justo antes del Gran Premio que se disputará el próximo fin de semana en este territorio de Medio Oriente, Hamilton afirmó: "Tengo esta plataforma y puedo aplicar presión de una manera incómoda a veces, pero también es una oportunidad real para provocar ese cambio y eso para mí es más gratificante que cualquier título".

"Mi objetivo es que en los próximos cinco o diez años mires hacia atrás en el deporte y yo esté viendo televisión, con suerte con mis hijos, y ellos verán a mujeres jóvenes ingenieras y mecánicas y sabrán que hay una oportunidad", aseveró el siete veces ganador de la F1.

Por eso, al final se cuestionó: “Comencé a pensar que estaba ganando estos campeonatos, pero ¿qué significa realmente? Tienes otro crédito a tu nombre, pero no cambia el mundo, no cambia el hecho de que todavía tenemos guerras, todavía tenemos injusticia racial, todavía hay personas que están siendo abusadas, hay todo tipo de cosas por ahí, así que supongo que realmente descubrí mi propósito y no es solo ser un piloto de carreras".