SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey derrotaron 3 por 2 este martes a las Águilas Cabaeñas en emocionante partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, correspondiente al Campeonato de Béisbol Invernal de la República Dominicana 2021-22.

Licey contó con efectivo trabajo de su abridor Ryan Rolison, quien trabajó 5 entradas, permitió una vuelta, tres hits, regaló dos bases y ponchó seis rivales, apuntándose la victoria. El cerrador Jairo Asencio se anotó el salvamento. Perdió Yunesky Maya (2-2).

En el montículo por los Tigres trabajaron, además de Rolison, Génesis Cabrera (6), Jean Carlos Mejía (7), Oliver Ortega (8) y Asencio (9).

Por las Águilas abrió Maya quien tiró 5 entradas de tres carreras, dos limpias; le conectaron tres hits con una transferencia y tres ponches. Fue relevado por Wendolyn Bautista (6), lanzando 3 episodios en blanco, un hit permitido y ponchó tres bateadores.

Maya y Bautista limitaron a la ofensiva azul a sólo cuatro indiscutibles y dos vueltas limpias, pero los bates fueron apagados en los momentos apremiantes, como en el segundo acto en que no lograron anotar luego de corredores en tercera y segunda sin out, y en el noveno cuando embasaron el primer bateador, pero el corredor emergente Yefri Pérez fue puesto out tratando de robar.

Cómo anotaron

En la segunda entrada los Tigres tomaron la delantera al fabricar dos carreras, combinando sencillos de Anderson Tejeda y Michael de la Cruz con transferencia a Dawel Lugo que llenaron las bases ante el abridor Maya. Dennicher Carrasco conectó rodado por segunda para forzar en la intermedia para el primer out, pero impulsó desde tercera a Tejeda. La segunda fue anotada por De la Cruz impulsado por Luis Barrera quien entregó el segundo out con rodado de segunda a primera.

Los azules agregaron otra vuelta en el tercero. Jorge Bonifacio se embasó por error del antesalista Muñoz, corrió a segunda con rodado de out conectado por Mercedes y anotó con sencillo al prado derecho de Tejeda.

Las Águilas anotaron su primera carrera en el quinto, cuando Francisco Peña conectó cuadrangular por el prado izquierdo ante el abridor Rolison.

En el sexto, los cibaeños confeccionaron su segunda carrera, esta vez ante el relevista Cabrera con doble por el jardín central de Danny Santana y sencillo impulsador de Zoilo Almonte.

Los mejores a la ofensiva por el Licey, Tejeda con dos sencillos, una vuelta impulsada y otra anotada; De la Cruz y Emilio Bonifacio un indiscutible cada uno.

Por las Águilas, Peña su cuadrangular en tres turnos, Almonte tres sencillos y una transferencia en cuatro turnos, con una impulsada; Santana un doble con una anotada y Yairo Muñoz un sencillo.