Nueva York.- El estelar jugador de los Nets de Nueva York, Kyrie Irving, quien aun no ha debutado esta temporada. Su negativa a vacunarse le impide jugar con el equipo. Incluso se han escuchado rumores de cambio.

Sin embargo, el equipo de Brooklyn esta mas optimista con relación al base, y esperan que se sume al equipo en cualquier momento de la temporada actual.

Según informa Shams Charania, no se sabe a ciencia cierta el posible regreso de Irving a la acción, luego de que este se vacune para asi cumplir con los requisistos del protocolo establecido por el equipo y la NBA. O si Brooklyn le permitiría jugar los partidos fuera de casa y tan solo entrenar en su cancha.

Además parece que Irving mantiene un contacto directo con su compañero y amigo Kevin Durant con el que habla muchas veces para comentar cosas de los partidos.

En principio no se espera que Nueva York cambie su protocolo de actuación con los no vacunados, así sólo con la vacuna o con el permiso del equipo de entrenar en Brooklyn y jugar fuera, Irving podría jugar esta temporada. Por otro lado el escenario de un traspaso no está descartado aún.