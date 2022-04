El ex MVP de la Liga Nacional pidió también que respeten su privacidad y su decisión.

Redacción.- Luego de 22 años de matrimonio el pelotero dominicano Albert Pujols le pidió el divorcio a su esposa Deidre.

Por medio de un comunicado, el jugador de los Cardenales de San Luis, explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, donde dijo que decisiones como esa no se toman de la noche a la mañana.

"Tristemente luego de 22 años de casados he tomado la decisión de pedirle el divorcio a mi esposa Deidre. Entiendo que este no es el mejor momento para una noticia como esta, especialmente con el Opening Day tan cerca y teniendo en cuenta otros aspectos que han sucedido recientemente. Decisiones como esta no se toman de la noche a la mañana y este es un desenlace que nunca quise que sucediera", fueron algunas de las palabras de Pujols en su comunicado.

El ex MVP de la Liga Nacional pidió también que respeten su privacidad y su decisión.

El pasado 30 de marzo la esposa de Pujols, anunció que sería operada para extirparle tumor en la cabeza.

"A todos mis amados, mañana en horas de la madrugada llegaré para una cirugía para extirpar un tumor cerebral descubierto en mi cabeza en octubre. Retrasé este procedimiento todo lo que pude por miedo e inconvenientes para mi ajetreada vida. Sin embargo, no puedo esperar más. Con el apoyo de las personas que amo y que se preocupan por mí, me animo a ocuparme de esto antes de que me quite la vida" explicó la esposa de Albert Pujols en ese momento.