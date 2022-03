Merejo Jr., quien se encuentra entrenando en la academia del reconocido hombre de béisbol Iván Noboa, el cula ha destacado las habilidades del prospecto .

REDACCIÓN. El súper cotizado prospecto tercera base Luis Merejo Jr., de 15 años de edad, se ha convertido en tema de discusión entre los scouts por sus extraordinarias herramientas.

Noboa, destacó las habilidades, herramientas y madurez que posee el joven, ademas de que habló de la capacidad y el poder en el bateo desde todos los ángulos del terreno, destacando igualmente la gran formación hogareña.

Con respecto a su defensa en la denominada "esquina caliente", Noboa indicó que "Merejo Jr. ha tenido un desarrollo vertiginoso, tanto en lo relativo al desplazamiento como en lo que respecta a su disparo a la inicial", sostuvo.

Riguroso régimen de entrenamientos

Diariamente, muy temprano, en la academia de Noboa, Merejo Jr. lleva a cabo un riguroso régimen de entrenamiento junto a un grupo de grandes talentos.

Al ser abordado sobre la rutina de entrenamientos que implementa en su academia, Noboa significó que "he estado haciendo este trabajo durante largo tiempo, donde he visto el notable desarrollo de grandes peospectos, pero el poder que he visto en Merejo Jr., es comparado, a si edad, con un Jasson Domínguez, Nomar Mazara, entre otros fenómenos que he tenido la oportunidad de entrenarlos", acotó, al tiempo de manifestar que, previo al inicio de la rutina de entrenamientos, realiza una oración de agradecimiento a Dios junto a todos los prospectos que forman parte de su academia.

Prefiero la calidad sobre la cantidad

Noboa sustenta la tesis de que "es mejor calidad que cantidad", en clara alusión al selecto grupo de súper prospectos con los que trabaja cada día.

Asimismo, Noboa prefiere organizar entrenamientos en privado. En raras ocasiones, si existe alguna, Merejo Jr. ha disputado partidos contra equipos compuestos por jugadores no entrenados por Noboa.

Sobre este particular, Noboa expresó que "soy una persona de perfil bajo, dejo que mi trabajo hable por mi. La vida se mide en función de resultados", dijo Noboa.

La educación y formación hogareña

Al conversar con su padre, Luis Merejo, quien fue drafteado como lanzador en los Estados Unidos por los Angelinos de Anaheim, se advierte la satisfacción y el gran orgullo que siente por su hijo.

"Es algo difícil de describir. Ver la manera en que mi hijo se maneja, lo educado, disciplinado y respetuoso que es, cómo trata a los demás, es una de las satisfacciones más grandes que uno puede recibir de un hijo", indicó.

Alex Rodríguez, su jugador favorito

Ante la pregunta de cuál es su jugador favorito, Merejo Jr. se confesó un gran admirador de Alex Rodríguez por sus habilidades, tanto ofensivas como defensivas.

"Alex era el paquete completo, lo podía hacer todo en el terreno de juego, fue un jugador muy especial", indicó.

Finalmente, al hablar de la importancia de la educación, al margen de las habilidades físicas, Merejo Jr. sostuvo que "para mi es lo más importante, eso es lo que al final del día te garantiza desarrollarte de manera integral, tanto física como mentalmente", dijo.