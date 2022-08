Tener arrestos tanto por violencia doméstica como por DUI debería ser suficiente para que los Bravos dejen oficialmente a Marcell Ozuna, pero hasta ahora no lo han hecho.

REDACCIÓN.- El pelotero dominicano Marcell Ozuna fue sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol la madrugada de este viernes, aproximadamente un año después de ser arrestado por violencia doméstica. La detención del pelotero se produjo al rededor de las 4:39 am.

Luego de una reunión con el gerente general Alex Anthopoulos y el manager Brian Snitker, Ozuna dio una declaración a los periodistas en el clubhouse de los Bravos.

“Decepcioné a mi equipo, decepcioné a mi familia. No tengo nada más que decir. Eso es un asunto legal”, dijo Ozuna. No respondió preguntas después y no está en la alineación del equipo para su próximo partido contra los Astros de Houston.

El dominicano pagó una fianza de mil 830 dólares para ser dejado en libertad.

"Lo siento, soy Ozuna de los Bravos", le dijo el pelotero dominicano a los policías cuando le detuvieron.

El jardinero y bateador designado de los Bravos de Atlanta fue fichado en la cárcel del condado de Gwinnett el viernes temprano y desde entonces ha sido puesto en libertad bajo fianza.

Apenas en mayo pasado, Ozuna fue arrestado por agredir a su esposa. Puso su mano alrededor de su cuello y la arrojó contra una pared, lo que resultó en dos delitos menores de agresión por violencia familiar y un cargo de agresión simple. Los Bravos colocaron a Ozuna en licencia administrativa, que se extendió durante su carrera en la Serie Mundial.

En 107 juegos esta temporada, Ozuna tiene un OPS de .656 con 89 hits. Se le deben $ 16 millones por año durante las próximas dos temporadas con una opción del club para 2025. Sería un contrato considerable mudarse, pero el jugador de 31 años no deja al equipo sin otra opción.

